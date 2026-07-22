Recrutador de modelos associado a Epstein encontrado morto em Paris

As autoridades estão a investigar a morte do alegado caçador de talentos, encontrado em residência própria em Colombes, perto da capital francesa, na segunda-feira.





Daniel Siad, de 69 anos, era investigado por abusos sexuais e tráfico humano e era referenciado milhares de vezes nos arquivos do caso Epstein.

A Justiça francesa já tinha iniciado investigações sobre os desenvolvimentos locais do caso Epstein, abrangendo tanto possíveis crimes sexuais cometidos em França — alegadamente envolvendo Siad — como eventuais delitos financeiros.





C/agências

"Um inquérito sobre a causa da morte foi aberto na noite de segunda-feira, após a descoberta" do corpo na residência em Colombes (a oeste de Paris), detalhou a acusação da Procuradoria de Nanterre.Contudo,divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nos quais é revelado queO jornalapontou paragem cardíaca como a causa provável da morte de Siad, cujo corpo foi encontrado pela mulher de 28 anos com quem partilhava o apartamento.Daniel Siad tinha 69 anos, nasceu na Argélia durante o período colonial e tinha cidadania francesa e sueca.Paris era um ponto-chave na rede de exploração sexual de Epstein, que possuía um apartamento de luxo no número 22 da Avenue Foch.