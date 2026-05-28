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Recua o número de jovens "Nem-Nem" na União Europeia. Portugal segue tendência
A percentagem de jovens dos 15 aos 29 anos que não trabalhavam, não estudavam nem frequentavam qualquer formação, conhecidos como geração "Nem-Nem", recuou para 11% em 2025.
Portugal acompanha a tendência, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira.
Em 2025, a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos que não trabalhavam, não estudavam nem frequentavam qualquer formação na União Europeia era de 11,0%, contra 11,1 % em 2024 e 15,2 % em 2015.
Em Portugal, a taxa de jovens nestas circunstâncias foi, no ano passado, de 9%, que o Eurostat compara com a de 13,1% de 2015.
Entre os Estados-membros, as percentagens mais baixas de jovens que não trabalhavam nem estudavam no ano passado foram registadas nos Países Baixos (5,3%), na Suécia (5,9%) e na Eslovénia (7,6%).
Em contrapartida, as taxas mais elevadas verificaram-se na Roménia (19,2%), na Bulgária (13,8%) e na Grécia (13,6%).
Em 2025, a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos que não trabalhavam, não estudavam nem frequentavam qualquer formação na União Europeia era de 11,0%, contra 11,1 % em 2024 e 15,2 % em 2015.
Uma ligeira descida que aproxima a UE do objetivo de reduzir as taxas de jovens "Nem-Nem" para 9 % até 2030.
Em Portugal, a taxa de jovens nestas circunstâncias foi, no ano passado, de 9%, que o Eurostat compara com a de 13,1% de 2015.
Entre os Estados-membros, as percentagens mais baixas de jovens que não trabalhavam nem estudavam no ano passado foram registadas nos Países Baixos (5,3%), na Suécia (5,9%) e na Eslovénia (7,6%).
Em contrapartida, as taxas mais elevadas verificaram-se na Roménia (19,2%), na Bulgária (13,8%) e na Grécia (13,6%).
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