Recua o número de jovens "Nem-Nem" na União Europeia. Portugal segue tendência





Uma ligeira descida que aproxima a UE do objetivo de reduzir as taxas de jovens "Nem-Nem" para 9 % até 2030.

Portugal acompanha a tendência, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira.Em 2025, a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos que não trabalhavam, não estudavam nem frequentavam qualquer formação na União Europeia era de 11,0%, contra 11,1 % em 2024 e 15,2 % em 2015.Entre os Estados-membros, asde jovens que não trabalhavam nem estudavam no ano passado foram registadas nosEm contrapartida, as