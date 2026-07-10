Rede elétrica em Cuba volta a colapsar pela segunda vez em cinco dias

A operadora da rede elétrica cubana, a União Nacional de Eletricistas de Cuba (UNE), referiu na rede X que ocorreu uma "desconexão total da rede elétrica nacional" às 16h30, hora local (20h30 GMT).





A semana termina assim como começou, depois da rede ter colapsado segunda-feira. Ao longo da semana prosseguiram falhas isoladas. A infra-estutura elétrica da ilha está obsoleta, levando a falhas contínuas, mas o bloqueio efetivo dos EUA às remessas de combustível, decretada há meses, agravaram a crise, com o país em dificuldades para gerar sequer um terço da procura atual..





Foi a quarta vez este ano que a rede elétrica cubana falhou. Em março, devido â falha de combustível, ocorreram pelo menos dois apagões totais numa semana.





A crise energética da ilha sobrecarrega os serviços essenciais, incluindo a Educação, os transportes e a Saúde.





Novas sanções impostas pelos EUA também deterioraram ainda mais a economia cubana e impediram muitos turistas de visitar a ilha.

Na segunda-feira, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticou os EUA por bloquearem as importações de combustíveis, alegando que Washington está a tentar provocar “uma explosão social por asfixia”.