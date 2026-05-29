Região de Coimbra implementa mosaicos para prevenir incêndios florestais

Com a aproximação de mais um verão quente e seco, a região de Coimbra tem apostado na gestão das florestas e na prevenção de incêndios rurais. Para isso, instalou um conjunto de mosaicos de parcelas - áreas limpas, aplicadas estrategicamente no território, para impedir a propagação do fogo.



Neste projeto foram intervencionados 340 hectares em cinco concelhos na região de Coimbra, locais identificados como sendo de alto risco para a propagação de incêndios florestais: Penela, Lousã, Góis, Oliveira do Hospital e Condeixa-a-Nova.



O projeto de instalação de Mosaicos de Parcelas saiu do papel graças à contribuição financeira da União Europeia, mais precisamente do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. 790 mil euros foi o apoio aprovado, através do programa PEPAC no Continente.