Reino Unido avança com ensaios clínicos da vacina contra o Ébola

Os voluntários vão ser monitorizados durante um ano, mas os cientistas acreditam que saberão rapidamente se a vacina está ou não a produzir o tipo certo de resposta imunitária ou algum efeito secundário inesperado.

Mais de 600 mortes

Os investigadores estão agora a trabalhar com parceiros no Uganda para que sejam iniciados ensaios clínicos também em África.

A Universidade de Oxford lançou o primeiro ensaio clínico em seres humanos de uma vacina contra o ebolavírus de Bundibugyo, um dos vários vírus que podem provocar a doença do Ébola. O objetivo é acelerar os esforços para combater um surto que se está a alastrar na República Democrática do Congo e no Uganda.Os cientistas da Universidade de Oxford, altura em que foi declarada uma emergência de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde.Esta é a primeira de quatro vacinas em desenvolvimento a entrar na fase de ensaios clínicos.Nesta altura estão a ser recrutados voluntários, prevendo-se queO ensaio em fase inicial, conhecido como BD-Ebov, irá avaliar a segurança e a resposta imunitária da vacina em 50 adultos saudáveis com idades entre os 18 e os 55 anos, em Oxford, de acordo com a universidade.A epidemia do Ébola, com epicentro na República Democrática do Congo,Está a ser causada pela estirpe Bundibugyo do vírus Ébola, que já esteve na origem de dois surtos anteriores.O surto está a ocorrer numa zona de conflito com populações em constante deslocação, o que aumenta a necessidade de uma vacina para ajudar a travar a propagação da doença.“Estamos constantemente a realizar ensaios de fase um (fase inicial) de novas vacinas, precisamente para estarmos preparados para este tipo de surto”, disse à BBC Katrina Pollock, investigadora da Universidade de Oxford que lidera o ensaio clínico.e que acabou por ser usada na vacina da Oxford/AstraZeneca.A vacina utiliza um vírus da constipação comum que infeta os chimpanzés e que foi geneticamente modificado para se tornar seguro. A inoculação produz uma proteína viral do Ébola no organismo, permitindo que o sistema imunitário reconheça a ameaça em caso de infeção e desencadeie uma resposta imunitária.A vacina foi já testada em ratos e macacos e está a ser fabricada de acordo com as normas clínicas pelo Serum Institute of India.