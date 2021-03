Reino Unido e Alemanha restringem férias no estrangeiro

Reino Unido e Alemanha restringiram as férias de cidadãos nacionais no estrangeiro. Apesar de já ter vacinado mais de metade da população adulta, o Reino Unido está preocupado com as variantes que podem ser imunes às vacinas, enquanto a Alemanha receia uma terceira vaga.