Mundo
Reino Unido. Eleição de Andy Burnham abre caminho à destituição de Starmer
Andy Burnham venceu a crucial eleição suplementar de Makerfield com uma larga maioria, abrindo caminho para desafiar Keir Starmer pelo cargo de primeiro-ministro.
Com 54,8% dos votos, uma vantagem de mais de nove mil votos, Andy Burnham, de 56 anos, antigo ministro de Gordon Brown e presidente da Câmara de Manchester desde 2017, derrotou decisivamente Robert Kenyon (34,5%), candidato do partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, na circunscrição de Makerfield, perto de Manchester (noroeste).
O Reform UK, que liderava as sondagens nacionais há meses e tinha ganho as eleições locais na região no início de maio, sofreu, por isso, um revés significativo. Sofreu com a concorrência de um novo partido, o Restore Britain, ainda mais à direita, cuja candidata, Rebecca Shepherd, ficou em terceiro lugar com 6,8% dos votos, muito à frente do candidato conservador (2,2%).“Oportunidade de mudança”
Após o anúncio dos resultados em Wigan, onde decorria a contagem dos votos numa eleição marcada por uma elevada participação, refletindo a sua importância nacional, Andy Burnham afirmou, "digo ao meu próprio partido: esta é a última oportunidade de mudança".
"Toda a gente sabe que a política atual não está a funcionar, toda a gente sente que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode marcar um ponto de viragem", acrescentou, sob os aplausos dos seus apoiantes.
No seu discurso de vitória, Burnham frisou ainda que o seu partido que esta era a última oportunidade de mudar o rumo das coisas.
"Precisamos de ouvir isto, precisamos de agir de acordo com isto e precisamos de fazer bem", acrescentou.
Segundo Andy Burnham, “não haverá uma segunda oportunidade, mas este resultado desta noite dá-nos a oportunidade de construir uma nova política baseada na união e na esperança, abandonando o caminho que nos leva a uma política dividida como a que vemos nos Estados Unidos.
“Precisamos de aproveitar esta oportunidade e colocar este país de volta no caminho certo, unir novamente as pessoas e fazer com que as coisas funcionem corretamente.”
Aos centenas de apoiantes que o aclamaram no centro de convenções Life, em Wigan, Burnham afirmou que Makerfield “nunca será um trampolim para mim, mas sim a minha referência: um teste em Makerfield, no coração da política britânica, garantirá que os lugares negligenciados por Westminster recebam agora justiça”.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, felicitou Andy Burnham pela sua eleição como membro do Parlamento, o que significa que o seu rival pode agora candidatar-se à presidência.
"Parabéns, @AndyBurnhamGM, novo deputado trabalhista por Makerfield! Os eleitores escolheram a campanha trabalhista de esperança e otimismo em detrimento da divisão e do ódio" ", escreveu o líder trabalhista na rede social X.“Rei do Norte”
Embora seja o líder trabalhista mais popular, segundo a YouGov, Andy Burnham, apelidado de "Rei do Norte" e candidato derrotado à liderança em 2010 e 2015, não poderia aspirar a liderar o partido e tornar-se primeiro-ministro sem antes recuperar o seu lugar no parlamento.
Crítico acérrimo do "neoliberalismo", Andy Burnham prometeu revitalizar regiões em dificuldades, espelhando a renovação que liderou em Manchester, um antigo polo industrial.
O antigo secretário da Saúde parece ter conquistado o apoio de uma coligação antirreformista de eleitores de todo o espectro político, com os Conservadores, os Liberais Democratas e os Verdes a obterem apenas 3% dos votos entre eles. Em 2024, os três partidos, juntos, conquistaram 22% dos votos nesta eleição.
O “Rei do Norte”, eleito pela primeira vez para o parlamento há quase exatamente 25 anos e que serviu nos governos de Tony Blair e Gordon Brown, regressará a Westminster nove anos depois da sua saída.
Para tranquilizar os mercados apreensivos, comprometeu-se a cumprir as metas orçamentais estabelecidas pela atual ministra das Finanças, Rachel Reeves.Vários cenários
Além da sua esperada tomada de posse como deputado na segunda-feira, no entanto, permanece incerto como pretende desafiar Keir Starmer, e os meios de comunicação britânicos têm especulado sobre possíveis cenários.
A solução mais rápida, segundo Andrew Fisher, antigo diretor político do Partido Trabalhista sob a gestão de Jeremy Corbyn, seria o partido unir-se em torno de Burnham e Keir Starmer demitir-se. Isto permitiria ao partido nomear formalmente Andy Burnham como seu líder nos próximos dias e evitar uma renhida eleição interna.Mas o primeiro-ministro até agora não mostrou qualquer sinal de que possa deixar o cargo voluntariamente. "Não vou sair, vou lutar", reiterou na quarta-feira à Sky News.
Outro cenário envolve a sua demissão após a conferência anual do Partido Trabalhista no final de setembro, correndo o risco de entretanto paralisar as atividades do governo.
Outras possibilidades incluem Andy Burnham e os seus aliados obrigarem Keir Starmer a demitir-se, seja ameaçando a demissão de membros importantes do seu governo ou convocando eleições internas.
Neste último caso, o presidente da Câmara da Grande Manchester necessitaria do apoio de 81 deputados, mas a sua popularidade entre os cerca de 400 deputados trabalhistas é tal que facilmente os conseguiria.
No entanto, o cenário de uma disputa eleitoral interna não é claramente a sua opção preferida, pois levaria semanas e poderia corroer a sua popularidade.
O ex-secretário da Saúde, Wes Streeting, outro rival de Keir Starmer que se demitiu após a derrota do Partido Trabalhista nas eleições locais de maio, afirmou na quarta-feira ter os 81 apoios necessários e disse estar pronto para lançar a sua campanha, talvez já na próxima semana.
No entanto, Streeting acredita que Starmer deveria primeiro ter "tempo para refletir" este fim de semana, na esperança de que o primeiro-ministro se convencesse da necessidade de desistir da candidatura.
O primeiro-ministro enfrentou pedidos de demissão devido à desastrosa nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos EUA, seguida de eleições em que o Partido Trabalhista perdeu mais de 1.200 vereadores e o controlo do Senado galês em maio.As sondagens mostram que Burnham, de 56 anos, é o político mais popular do Partido Trabalhista e que venceria uma disputa pela liderança decidida pelos membros do partido, enquanto alguns deputados trabalhistas esperam que Starmer possa ser persuadido a entregar o poder para evitar uma disputa prejudicial.
Isto significaria que a Grã-Bretanha elegeria o seu sétimo primeiro-ministro em cerca de uma década, a maior rotatividade em quase dois séculos, à medida que os eleitores castigam os líderes que não conseguiram melhorar os padrões de vida, os serviços públicos e combater a imigração ilegal.
O Reform UK, que liderava as sondagens nacionais há meses e tinha ganho as eleições locais na região no início de maio, sofreu, por isso, um revés significativo. Sofreu com a concorrência de um novo partido, o Restore Britain, ainda mais à direita, cuja candidata, Rebecca Shepherd, ficou em terceiro lugar com 6,8% dos votos, muito à frente do candidato conservador (2,2%).“Oportunidade de mudança”
Após o anúncio dos resultados em Wigan, onde decorria a contagem dos votos numa eleição marcada por uma elevada participação, refletindo a sua importância nacional, Andy Burnham afirmou, "digo ao meu próprio partido: esta é a última oportunidade de mudança".
"Toda a gente sabe que a política atual não está a funcionar, toda a gente sente que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode marcar um ponto de viragem", acrescentou, sob os aplausos dos seus apoiantes.
No seu discurso de vitória, Burnham frisou ainda que o seu partido que esta era a última oportunidade de mudar o rumo das coisas.
"Precisamos de ouvir isto, precisamos de agir de acordo com isto e precisamos de fazer bem", acrescentou.
Segundo Andy Burnham, “não haverá uma segunda oportunidade, mas este resultado desta noite dá-nos a oportunidade de construir uma nova política baseada na união e na esperança, abandonando o caminho que nos leva a uma política dividida como a que vemos nos Estados Unidos.
“Precisamos de aproveitar esta oportunidade e colocar este país de volta no caminho certo, unir novamente as pessoas e fazer com que as coisas funcionem corretamente.”
Aos centenas de apoiantes que o aclamaram no centro de convenções Life, em Wigan, Burnham afirmou que Makerfield “nunca será um trampolim para mim, mas sim a minha referência: um teste em Makerfield, no coração da política britânica, garantirá que os lugares negligenciados por Westminster recebam agora justiça”.
Burnham, terá agora de se demitir do cargo de presidente da câmara de Manchester para assumir o lugar na Câmara dos Comuns.Starmer felicitou Andy Burnham
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, felicitou Andy Burnham pela sua eleição como membro do Parlamento, o que significa que o seu rival pode agora candidatar-se à presidência.
"Parabéns, @AndyBurnhamGM, novo deputado trabalhista por Makerfield! Os eleitores escolheram a campanha trabalhista de esperança e otimismo em detrimento da divisão e do ódio" ", escreveu o líder trabalhista na rede social X.“Rei do Norte”
Embora seja o líder trabalhista mais popular, segundo a YouGov, Andy Burnham, apelidado de "Rei do Norte" e candidato derrotado à liderança em 2010 e 2015, não poderia aspirar a liderar o partido e tornar-se primeiro-ministro sem antes recuperar o seu lugar no parlamento.
Crítico acérrimo do "neoliberalismo", Andy Burnham prometeu revitalizar regiões em dificuldades, espelhando a renovação que liderou em Manchester, um antigo polo industrial.
O antigo secretário da Saúde parece ter conquistado o apoio de uma coligação antirreformista de eleitores de todo o espectro político, com os Conservadores, os Liberais Democratas e os Verdes a obterem apenas 3% dos votos entre eles. Em 2024, os três partidos, juntos, conquistaram 22% dos votos nesta eleição.
O “Rei do Norte”, eleito pela primeira vez para o parlamento há quase exatamente 25 anos e que serviu nos governos de Tony Blair e Gordon Brown, regressará a Westminster nove anos depois da sua saída.
Para tranquilizar os mercados apreensivos, comprometeu-se a cumprir as metas orçamentais estabelecidas pela atual ministra das Finanças, Rachel Reeves.Vários cenários
Além da sua esperada tomada de posse como deputado na segunda-feira, no entanto, permanece incerto como pretende desafiar Keir Starmer, e os meios de comunicação britânicos têm especulado sobre possíveis cenários.
A solução mais rápida, segundo Andrew Fisher, antigo diretor político do Partido Trabalhista sob a gestão de Jeremy Corbyn, seria o partido unir-se em torno de Burnham e Keir Starmer demitir-se. Isto permitiria ao partido nomear formalmente Andy Burnham como seu líder nos próximos dias e evitar uma renhida eleição interna.Mas o primeiro-ministro até agora não mostrou qualquer sinal de que possa deixar o cargo voluntariamente. "Não vou sair, vou lutar", reiterou na quarta-feira à Sky News.
Outro cenário envolve a sua demissão após a conferência anual do Partido Trabalhista no final de setembro, correndo o risco de entretanto paralisar as atividades do governo.
Outras possibilidades incluem Andy Burnham e os seus aliados obrigarem Keir Starmer a demitir-se, seja ameaçando a demissão de membros importantes do seu governo ou convocando eleições internas.
Neste último caso, o presidente da Câmara da Grande Manchester necessitaria do apoio de 81 deputados, mas a sua popularidade entre os cerca de 400 deputados trabalhistas é tal que facilmente os conseguiria.
No entanto, o cenário de uma disputa eleitoral interna não é claramente a sua opção preferida, pois levaria semanas e poderia corroer a sua popularidade.
O ex-secretário da Saúde, Wes Streeting, outro rival de Keir Starmer que se demitiu após a derrota do Partido Trabalhista nas eleições locais de maio, afirmou na quarta-feira ter os 81 apoios necessários e disse estar pronto para lançar a sua campanha, talvez já na próxima semana.
No entanto, Streeting acredita que Starmer deveria primeiro ter "tempo para refletir" este fim de semana, na esperança de que o primeiro-ministro se convencesse da necessidade de desistir da candidatura.
O primeiro-ministro enfrentou pedidos de demissão devido à desastrosa nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos EUA, seguida de eleições em que o Partido Trabalhista perdeu mais de 1.200 vereadores e o controlo do Senado galês em maio.As sondagens mostram que Burnham, de 56 anos, é o político mais popular do Partido Trabalhista e que venceria uma disputa pela liderança decidida pelos membros do partido, enquanto alguns deputados trabalhistas esperam que Starmer possa ser persuadido a entregar o poder para evitar uma disputa prejudicial.
Isto significaria que a Grã-Bretanha elegeria o seu sétimo primeiro-ministro em cerca de uma década, a maior rotatividade em quase dois séculos, à medida que os eleitores castigam os líderes que não conseguiram melhorar os padrões de vida, os serviços públicos e combater a imigração ilegal.
c/agências