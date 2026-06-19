Reino Unido. Eleição de Andy Burnham abre caminho à destituição de Starmer

“Oportunidade de mudança”

Burnham, terá agora de se demitir do cargo de presidente da câmara de Manchester para assumir o lugar na Câmara dos Comuns.

Starmer felicitou Andy Burnham

“Rei do Norte”



Vários cenários

A solução mais rápida, segundo Andrew Fisher, antigo diretor político do Partido Trabalhista sob a gestão de Jeremy Corbyn, seria o partido unir-se em torno de Burnham e Keir Starmer demitir-se. Isto permitiria ao partido nomear formalmente Andy Burnham como seu líder nos próximos dias e evitar uma renhida eleição interna.

O primeiro-ministro enfrentou pedidos de demissão devido à desastrosa nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos EUA, seguida de eleições em que o Partido Trabalhista perdeu mais de 1.200 vereadores e o controlo do Senado galês em maio.





c/agências

Com 54,8% dos votos, uma vantagem de mais de nove mil votos, Andy Burnham, de 56 anos, antigo ministro de Gordon Brown e presidente da Câmara de Manchester desde 2017, derrotou decisivamente Robert Kenyon (34,5%), candidato do partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, na circunscrição de Makerfield, perto de Manchester (noroeste).O Reform UK, que liderava as sondagens nacionais há meses e tinha ganho as eleições locais na região no início de maio, sofreu, por isso, um revés significativo. Sofreu com a concorrência de um novo partido, o Restore Britain, ainda mais à direita, cuja candidata, Rebecca Shepherd, ficou em terceiro lugar com 6,8% dos votos, muito à frente do candidato conservador (2,2%).Após o anúncio dos resultados em Wigan, onde decorria a contagem dos votos numa eleição marcada por uma elevada participação, refletindo a sua importância nacional, Andy Burnham afirmou, "digo ao meu próprio partido:"."Toda a gente sabe que a política atual não está a funcionar, toda a gente sente que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode marcar um ponto de viragem", acrescentou, sob os aplausos dos seus apoiantes.No seu discurso de vitória, Burnham frisou ainda que o seu partido que esta era a última oportunidade de mudar o rumo das coisas.Segundo Andy Burnham, “não haverá uma segunda oportunidade, mas este resultado desta noite dá-nos a oportunidade de construir uma nova política baseada na união e na esperança, abandonando o caminho que nos leva a uma política dividida como a que vemos nos Estados Unidos..”Aos centenas de apoiantes que o aclamaram no centro de convenções Life, em Wigan, Burnham afirmou que Makerfield “nunca será um trampolim para mim, mas sim a minha referência: um teste em Makerfield, no coração da política britânica, garantirá que os lugares negligenciados por Westminster recebam agora justiça”.O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, felicitou Andy Burnham pela sua eleição como membro do Parlamento, o que significa que o seu rival pode agora candidatar-se à presidência.Os eleitores escolheram a campanha trabalhista de esperança e otimismo em detrimento da divisão e do ódio" ", escreveu o líder trabalhista na rede social X.Embora seja o líder trabalhista mais popular, segundo a YouGov, Andy Burnham, apelidado de "Rei do Norte" e candidato derrotado à liderança em 2010 e 2015, não poderia aspirar a liderar o partido e tornar-se primeiro-ministro sem antes recuperar o seu lugar no parlamento.O antigo secretário da Saúde parece ter conquistado o apoio de uma coligação antirreformista de eleitores de todo o espectro político, com os Conservadores, os Liberais Democratas e os Verdes a obterem apenas 3% dos votos entre eles. Em 2024, os três partidos, juntos, conquistaram 22% dos votos nesta eleição.Para tranquilizar os mercados apreensivos, comprometeu-se a cumprir as metas orçamentais estabelecidas pela atual ministra das Finanças, Rachel Reeves.Além da sua esperada tomada de posse como deputado na segunda-feira, no entanto, permanece incerto como pretende desafiar Keir Starmer, e os meios de comunicação britânicos têm especulado sobre possíveis cenários., reiterou na quarta-feira à Sky News.Outras possibilidades incluem Andy Burnham e os seus aliados obrigarem Keir Starmer a demitir-se, seja ameaçando a demissão de membros importantes do seu governo ou convocando eleições internas.Neste último caso, o presidente da Câmara da Grande Manchester necessitaria do apoio de 81 deputados, mas a sua popularidade entre os cerca de 400 deputados trabalhistas é tal que facilmente os conseguiria.O ex-secretário da Saúde, Wes Streeting, outro rival de Keir Starmer que se demitiu após a derrota do Partido Trabalhista nas eleições locais de maio, afirmou na quarta-feira ter os 81 apoios necessários e disse estar pronto para lançar a sua campanha, talvez já na próxima semana.No entanto, Streeting acredita que Starmer deveria primeiro ter "tempo para refletir" este fim de semana, na esperança de que o primeiro-ministro se convencesse da necessidade de desistir da candidatura.Isto significaria que a Grã-Bretanha elegeria o seu sétimo primeiro-ministro em cerca de uma década, a maior rotatividade em quase dois séculos, à medida que os eleitores castigam os líderes que não conseguiram melhorar os padrões de vida, os serviços públicos e combater a imigração ilegal.