Reino Unido. Moção de Boris Johnson para eleições a 15 de Outubro foi chumbada

Com 298 votos a favor e 56 contra, Boris Johnson não conseguiu os dois-terços de votos que precisava para antecipar as eleições, uma vez que, para isso, era necessário o sim de 434 deputados.



Para a derrota terá contribuído a abstenção da maioria dos deputados trabalhistas.



Este é o terceiro desaire consecutivo de Boris Johnson na Câmara dos Comuns, já que o seu Governo ainda não venceu uma única votação.



Apesar de não ter conseguido convocar eleições antecipadas através do Parlamento, Boris Johnson ainda pode demitir-se e tentar forçar o cenário de nova votação.