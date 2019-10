Reino Unido. Os 39 corpos encontrados num camião ainda não foram identificados

Trinta e nove pessoas foram encontradas, esta quarta-feira, mortas no interior de um camião num Parque Industrial de Essex, no Leste de Londres. O motorista do pesado foi detido. Sabe-se que o veículo começou a viagem na Bulgária, mas desconhece-se, por enquanto, a origem e a nacionalidade das vítimas mortais.