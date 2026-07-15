Reino Unido proíbe redes sociais de madrugada a adolescentes com 16 e 17 anos

O Reino Unido tornou-se em junho o último país a anunciar a interdição a menores de 16 anos de sítios das redes sociais, como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A medida vai entrar em vigor no início de 2027.

"Estas medidas são cruciais para ajudar os jovens a terem o sono de que precisam, a concentrarem-se na escola e no estudos e a passarem mais tempo de qualidade com a família e os amigos", disse a ministra do Digital, Liz Kendall, citada em um comunicado.

As medidas anunciadas incluem também controlos da utilização de `chatbots` (plataformas de diálogo) da inteligência artificial, que obrigam os menores de 18 anos a fazerem pausas regulares quando as utilizam.

A Austrália tornou-se em dezembro o primeiro país a interditar o acesso às redes sociais aos menores de 16 anos e a Indonésia seguiu-lhe o exemplo em março.

França e Canadá são alguns dos outros países que anunciaram interdições similares.