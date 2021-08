Reino Unido teme novos ataques em Cabul

O ministro britânico afirma que as forças do Reino Unido no Afeganistão estão na fase final da retirada das últimas 1.000 pessoas.



A comunidade internacional acelera a retirada do Afeganistão. Alemanha, Países Baixos, Suécia e Espanha já deram por concluídas as operações de evacuação.