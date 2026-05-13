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Reino Unido vai introduzir leis para fortalecer laços com a União Europeia
Na abertura oficial do Parlamento britânico, o rei Carlos III falou num projeto de lei para fortalecer os laços com a União Europeia. Uma maior proximidade que significam, para o monarca, um passo vital para aumentar a segurança europeia, bem como procurar soluções para o Médio Oriente e a promoção de dois estados em relação a Israel e a Palestina.
Neste discurso Carlos III alertou ainda para um mundo "perigoso e volátil", sem nunca referir a crise politica no Reino Unido, quando parece mais do que certa a saída de Keir Starmer, depois da derrota que o partido sofreu nas eleições locais e regionais na Escócia e no País de Gales.