Relações entre China e Rússia são "preciosas" no atual contexto internacional defende Xi Jinping

Durante um encontro em Pequim com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, Xi considerou que a "forte vitalidade" e o "significado exemplar" do tratado de amizade entre os dois países se destacam ainda mais neste cenário.

O líder chinês defendeu que os ministérios dos Negócios Estrangeiros de ambos os países devem implementar plenamente o consenso alcançado com o Presidente russo, Vladimir Putin, apelando ao reforço da comunicação estratégica e à coordenação diplomática.

Xi instou ainda as duas partes a promover a parceria estratégica abrangente entre Pequim e Moscovo para que "atinja novos patamares, avance de forma mais estável e vá mais longe".

O Presidente chinês não especificou, contudo, a que se referia ao mencionar "mudanças e turbulência" no cenário internacional, numa altura em que persiste a incerteza sobre a duração da guerra no Irão.

Numa entrevista à Fox Business Network, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que o conflito estaria "perto do fim", tendo reiterado a posição de que Washington alcançou uma vitória, apesar de a situação no terreno continuar incerta.

As relações entre a China e a Rússia têm-se aprofundado nos últimos anos, em particular após a invasão russa da Ucrânia, no início de 2022.

Quando Putin visitou a China em setembro, Xi recebeu o homólogo como um "velho amigo", tendo o líder russo retribuído o gesto ao tratá-lo como "querido amigo".

Lavrov chegou à China na terça-feira para uma visita de dois dias, a convite do homólogo chinês, Wang Yi.