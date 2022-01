Remodelação de Downing Street. Boris Johnson enfrenta novas suspeitas

Estas mensagens, agora divulgadas em todos os jornais britânicos, não foram entregues pelo primeiro-ministro ao investigador Christopher Geidt que inicialmente analisou do ponto de vista ético a entrega de fundos.

Numa carta datada de 21 de dezembro, Johnson atribuiu a confusão a uma troca de telemóveis e prometeu tomar medidas para que este tipo de mal-entendidos “não voltem a acontecer no futuro”. Boris Johnson foi acusado pela oposição de “mentir” sobre a origem do financiamento para as obras de remodelação do apartamento em Downing Street. Na sequência do escândalo, acabou por assumir o custo total das obras.



Geidt, que se tinha queixado de “falta de respeito”, respondeu dois dias depois, reiterando que o “episódio abalou a confiança” devido às “falhas potenciais e reais” no processo de facilitação de informação pelo gabinete de Johnson.Porém, manteve que os novos factos não invalidam a conclusão do inquérito finalizado no início deste ano de que o primeiro-ministro não transgrediu os regulamentos.Geidt mesmo assim considerou que Johnson se portou de forma “imprudente” pela forma como financiou as obras.A oposição pede uma investigação até as últimas consequências.

Segunda investigação

Numa segunda investigação, a Comissão Eleitoral identificou provas de que Johnson enviou ao milionário David Brownlow uma mensagem de telemóvel, em novembro de 2020, que sugere que o primeiro-ministro sabia de onde vinha o dinheiro.Como penalização, a Comissão Eleitoral multou o Partido Conservador em 17.800 libras (21.300 euros) por ter concluído que os conservadores não conseguiram “documentar com precisão um donativo e manter um registo de contabilidade adequado" do dinheiro entregue em outubro de 2020 por Brownlow, militante e membro da Câmara dos Lordes pelo Partido Conservador.O relatório da Comissão Eleitoral disse que os conservadores alegaram repetidamente que o dinheiro não tinha sido um donativo ao Partido, e que as justificações para o pagamento variaram entre ser "um donativo ao primeiro-ministro através do partido", um "presente para a nação”, um "assunto ministerial” e o "reembolso de um empréstimo”.

Esta despesa gerou controvérsia por ter ultrapassado em muito o limite anual de 30 mil libras (36 mil euros) concedido ao primeiro-ministro para decorar os aposentos pessoais na residência oficial, em Downing Street.

As mensagens



Fonte do Governo, citado pelo jornal The Guardian , revelou que “se tratava de uma iniciativa privada do Royal Albert Hall, do qual Brownlow é um curador”.

Nas mensagens de WhatsApp trocadas pelo primeiro-ministro com o conservador David Brownlow e agora reveladas pela comunicação social, revelam que Johnson chamou a partes da residência oficial de “dica” e pediu-lhe “para autorizar ainda mais obras de remodelação na residência”, para que a decoradora de interiores, Lulu Lytle, pudesse “prosseguir” com as remodelações em novembro de 2020.E assinou a resposta escrevendo: “o grande plano de exibição será revertido”. Ao que Lord Brownlow respondeu: “Claro, peça a Lulu para me telefone e vamos resolver o problema o mais rápido possível! Obrigado por pensar na Grande Exposição 2.0”.A primeira Grande Exposição foi realizada em Hyde Park em 1851.Em 18 de janeiro de 2021, Brownlow teve uma reunião com Dowden no Royal Albert Hall “para discutir os planos para a Grande Exposição 2.0”.









C/agências