República Centro-Africana pede desculpa por ataque no Chade

A posição da RCA foi assumida numa reunião na terça-feira à noite em N'Djamena entre os chefes da diplomacia dos dois países.A intervenção de paramilitares russos tem feito recuar e quase derrotou aquela coligação rebelde, de acordo com a delegação de Bangui na reunião.Bangui tentou apaziguar rapidamente o vizinho do norte e propôs uma "investigação conjunta" ao Chade, considerado um "país fraternal".A República Centro-Africana enviou uma delegação de três ministros na terça-feira e carta do presidente Faustin Archange Touadéra ao homólogo chadiano, Mahamat Idriss Déby, para encontrar uma solução diplomática para a crise." ao governo e ao povo chadianos, de acordo com uma declaração conjunta assinada pelos dois ministros dos Negócios Estrangeiros.Fontes da ONU na RCA e fontes de segurança no Chade tinham afirmado que soldados da RCA e paramilitares russos, de um lado, e rebeldes da RCA e soldados chadianos, do outro, estiveram em confrontos numa aldeia do lado do Chade.Bangui acusa regularmente o Chade de apoiar grupos armados e rebeldes da RCA.Portugal tem atualmente 241 militares na República Centro-Africana, dos quais 183 integram a missão das Nações Unidas (Minusca).

Os restantes 58 militares portugueses participam na missão de treino, promovida pela UE, até setembro deste ano.