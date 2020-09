República Checa com grande aumento de novos casos de Covid-19

O país que muitas vezes serviu de comparação com Portugal no combate à Covid-19, pelo tamanho e população - 10,7 milhões de pessoas -, está de novo a braços com um aumento considerável de novos casos. Um crescimento três vezes superior ao do país vizinho, a Alemanha, e bem acima do que acontece atualmente em Portugal.