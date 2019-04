República Checa: Projeto de habitação social recebe fundos europeus

Ostrava é conhecida como a cidade do coração de aço. Quando o complexo mineiro fechou, no final dos anos 80, a região viu o desemprego aumentar. Trinta anos depois, os efeitos continuam a fazer parte do dia-a-dia. A taxa de desemprego em Ostrava é o dobro da média na República Checa (3%).





Dificuldades sociais que carecem de apoios e que se acentuam pela falta de uma política de habitação a nível nacional. O projeto quer transformar a realidade dos cidadãos de Ostrava, com 270 mil habitantes.