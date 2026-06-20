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República Dominicana. Vários portugueses entre 1.700 pessoas retiradas de resort após incêndio
Um grande incêndio num hotel de luxo na República Dominicana provocou a morte de uma pessoa. Mil e setecentas pessoas foram retiradas do resort, entre as quais pelo menos 21 portugueses.
Foto: Gojko Culibrk via Reuters
Morreu uma mulher italiana de 46 anos e há ainda registo de nove feridos.
O Ministério português dos Negócios Estrangeiros confirmou que até ao momento tem indicação de 21 portugueses retidos na República Dominicana na sequência do incêndio.
O MNE admite que este número possa subir.
As causas do incêndio que destruiu quase todo o resort ainda não são conhecidas.
Ao que indicam as autoridades, a estrutura do telhado, feita de palha, bem como o vento que se fazia sentir terão sido determinantes para que o fogo alastrasse rapidamente.
A cadeia hoteleira lamenta a morte e garante que vai investigar as causas.
"Lamentamos profundamente o falecimento de um de nossos hóspedes e aguardamos pelos resultados da autópsia para determinar a causa da morte", declarou.
"Todos os hóspedes e funcionários foram retirados em segurança. Neste momento, o hotel, que é de propriedade e administração independentes, está e permanecerá fechado".