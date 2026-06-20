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República Dominicana. Vários portugueses entre 1.700 pessoas retiradas de resort após incêndio

República Dominicana. Vários portugueses entre 1.700 pessoas retiradas de resort após incêndio

Um grande incêndio num hotel de luxo na República Dominicana provocou a morte de uma pessoa. Mil e setecentas pessoas foram retiradas do resort, entre as quais pelo menos 21 portugueses.

RTP /

Foto: Gojko Culibrk via Reuters

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O pânico instalou-se quando, de um momento para o outro, o ambiente paradisíaco se transformou num inferno na República Dominicana.

Morreu uma mulher italiana de 46 anos e há ainda registo de nove feridos.

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros confirmou que até ao momento tem indicação de 21 portugueses retidos na República Dominicana na sequência do incêndio.

O MNE admite que este número possa subir.

As causas do incêndio que destruiu quase todo o resort ainda não são conhecidas.

Ao que indicam as autoridades, a estrutura do telhado, feita de palha, bem como o vento que se fazia sentir terão sido determinantes para que o fogo alastrasse rapidamente.

A cadeia hoteleira lamenta a morte e garante que vai investigar as causas.

"Lamentamos profundamente o falecimento de um de nossos hóspedes e aguardamos pelos resultados da autópsia para determinar a causa da morte", declarou.

"Todos os hóspedes e funcionários foram retirados em segurança. Neste momento, o hotel, que é de propriedade e administração independentes, está e permanecerá fechado".
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