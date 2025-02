Republicanos criticam Trump por ter deturpado o início da guerra na Ucrânia

"Sr. Presidente, a Ucrânia não `começou` esta guerra. A Rússia lançou uma invasão brutal e não provocada que custou centenas de milhares de vidas. O caminho para a paz deve ser construído sobre a verdade", escreveu Mike Pence numa publicação no X em que anexou um artigo da Fox News sobre a invasão russa de fevereiro de 2022.

Pence respondeu às declarações de Trump, que acusou falsamente a Ucrânia de ter iniciado o conflito com a Rússia: "Ouvi dizer que eles (na Ucrânia) estão chateados por não terem um lugar (nas negociações). Bem, eles tiveram um lugar durante três anos e muito antes disso (...) Nunca o deviam ter começado".

O antigo vice-presidente está a emergir como um dos poucos republicanos a opor-se abertamente ao Presidente, com quem rompeu relações depois de este se ter recusado a aceitar os resultados das eleições de 2020, em que perdeu para o democrata Joe Biden.

Outros republicanos também se manifestaram contra a nova explosão de Trump.

Liz Cheney, uma das vozes mais críticas do espetro conservador e filha do vice-presidente de George W. Bush, Dick Cheney, atacou Trump no X pela sua "devoção a Putin, o seu abandono da Ucrânia e as suas mentiras sobre a história".

"É a antítese de tudo o que Ronald Reagan defendeu", acrescentou Liz Cheney referindo-se a Trump, que considera estar a alinhar a "América com os inimigos da liberdade que gerações lutaram e morreram para defender".

John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional dos EUA durante parte do primeiro mandato de Trump, considerou as "caracterizações de Zelenski e da Ucrânia" de Trump "algumas das mais vergonhosas já feitas por um Presidente americano".

Adam Kinzinger, antigo congressista republicano, foi mais longe, utilizando linguagem rude para classificar no X Trump como um "traidor" ("traitorous piece of shit" na publicação original em inglês).

"Está na altura de todos os republicanos no Congresso escolherem um lado e deixarem de fingir que estão a jogar xadrez. Tomem o partido de Putin e Trump ou da Ucrânia. Ponto final", acrescentou.

Os comentários de Trump, que surgiram após as negociações entre os EUA e a Rússia em Riade para pôr fim ao conflito, mas sem incluir a Ucrânia, foram seguidos de outra acusação contra Zelenski, que ele descreveu como um "ditador".

Trump, em conferência de imprensa, disse que o chefe de Estado da Ucrânia é impopular, rejeitando as posições tomadas por Zelensky após os contactos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia.

O Presidente norte-americano, questionado pelos jornalistas na residência de Mar-a-Lago, no estado da Florida, criticou Zelensky, que disse que as conversações russo-americanas realizadas na terça-feira na Arábia Saudita foram contactos "sobre a Ucrânia sem a Ucrânia".

"Estou muito desiludido" com estas observações, respondeu Donald Trump, antes de ter acusado Zelensky de ter iniciado o conflito na Ucrânia.

"Hoje ouvi dizer `não fomos convidados`. Bem, vocês [Ucrânia] estão lá há três anos. Deviam ter acabado com isto há três anos. Nunca o deviam ter começado", disse Trump sobre o conflito na Ucrânia.

A guerra foi desencadeada pela Rússia que invadiu o país em fevereiro de 2022.