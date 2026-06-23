Reservistas de Taiwan passam a cumprir treino intensivo de 14 dias

Num relatório enviado aos legisladores e citado pela agência noticiosa CNA, o ministério da Defesa Nacional de Taiwan indicou que os reservistas deixaram de poder escolher entre duas modalidades de formação a partir de janeiro deste ano.

Taiwan introduziu, em 2022, um modelo que permitia optar entre o treino tradicional - com duração de cinco a sete dias, repetido quatro vezes ao longo de oito anos -- e um programa intensivo de 14 dias, realizado duas vezes no mesmo período.

Na altura, o ministério explicou que o sistema pretendia melhorar a preparação para combate dos reservistas e garantir que estas forças pudessem apoiar de forma mais eficaz as tropas regulares.

De acordo com o documento enviado ao parlamento, cada reservista poderá agora ser convocado para um máximo de quatro períodos de treino de duas semanas ao longo de oito anos.

A medida surge num contexto de agravamento das tensões entre Taipé e Pequim, que considera a ilha autónoma uma "parte inalienável" do território chinês e não exclui o uso da força para assumir o seu controlo.

Em 2024, Taiwan alargou de quatro meses para um ano a duração do serviço militar obrigatório, medida que abrange os homens nascidos a partir de 1 de janeiro de 2005.