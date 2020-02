Resposta à Rússia. Estados Unidos criam nova arma nuclear para submarinos

O novo engenho norte-americano é uma modificação da ogiva W-76, já existente e usada para mísseis. A intenção de pegar em armas já criadas e alterá-las já tinha sido comunicada pelo pentágono em 2018. . A intenção de pegar em armas já criadas e alterá-las já tinha sido comunicada pelo pentágono em 2018. A adaptação desta e de outras ogivas para mísseis balísticos disparados por submarinos poderá custar cerca de 50 milhões de dólares.



Esta decisão surgiu com o objetivo de levar os adversários a pensarem que poderiam usar armas nucleares menores contra os Estados Unidos, sem temer uma resposta por parte dos militares americanos.



“A Rússia acredita que o uso de armas nucleares de baixa potência lhes dará uma vantagem sobre os EUA e os seus aliados e parceiros”, reforçou o número dois do Pentágono, Jonh Rood, em comunicado. Ainda segundo Rood, esta tática permite que a Rússia seja mais facilmente dominada em caso de conflito e que o número de mortos seja também ele menor.



As opiniões sobre a nova arma dividem-se. De acordo com os cientistas atómicos, trata-se de “uma arma perigosa baseada num mau plano estratégico”. As consequências que este engenho pode acarretar são enormes. E a resposta do adversário poderá ser avassaladora.



O presidente do Comité dos Serviços Armados da Câmara dos Representantes, Adam Smith, refere também que a ideia de optar por este armamento é “perigosa” e “ a implementação dessa ogiva não faz nada para colocar os americanos em segurança. Em vez disso, esta intenção aumenta ainda o erro de cálculo durante um ataque”.



No passado, estas armas de baixa potência já foram utilizadas. O caso da Hiroshima, na II Guerra Mundial é exemplo disso. Estas permitiriam à atual Rússia adquirir vantagem sobre os países do ocidente.

A ameaça que este engenho norte-americano representa para o inimigo é muito maior e “provoca estragos mais profundos no território adversário que as armas nucleares de baixa capacidade lançadas por aeronaves ainda não conseguem alcançar”, salientou Vipin Narang, professor de ciência política do MIT.



A rápida capacidade de resposta vai além daquela que um atual submarino poderia oferecer. John Hyten, vice-chefe do Estado-Maior, garante que “mais do que ter a capacidade de defesa, um submarino tem uma grande pontualidade”.



