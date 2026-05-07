Restos mortais português encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

As autoridades sul-africanas identificaram o cidadão português, quinquagenário, encontrado morto no rio Komati, na província de Mpumalanga, referiu a fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) à agência Lusa, por escrito.



"As primeiras perícias forenses apontam para a identificação de ADN do nacional português. As circunstâncias concretas na origem da fatídica ocorrência continuam por esclarecer", indicou, salvaguardando que o Governo português está a acompanhar o caso.



A polícia de Mpumalanga aguardava os resultados dos testes de DNA para permitir a identificação dos restos humanos parciais encontrados dentro de um crocodilo, noticiou a 03 de maio o meio de comunicação sul-africano SABC News.



A polícia suspeitava que os restos mortais eram do empresário português Gabriel Batista, de 59 anos, dono de um hotel em Gauteng.



Gabriel Batista estava desaparecido desde 27 de abril, quando tentou atravessar de carro uma ponte baixa que estava inundada pelo rio, sendo que o veículo foi encontrado no dia seguinte.



Após quase uma semana de buscas, a Unidade de Busca e Salvamento da polícia - com a ajuda da empresa Parques Nacionais da África do Sul (SanParks, na sigla em inglês) e de uma empresa de segurança privada - encontrou os restos humanos parciais mortais dentro de um crocodilo.



O crocodilo, que estava a cerca de 60 metros de onde o veículo do empresário ficou preso, foi abatido.



O capitão Pottie Potgieter, da unidade de mergulho da polícia provincial, diz que estiveram a monitorizar o animal durante vários dias.



"Avistámos os crocodilos no mesmo local nos últimos quatro dias. Depois de eles saírem, continuámos com os `drones` e encontrámos os crocodilos ainda no mesmo sítio. Assim, com a nossa experiência e formação, identificámos ali um crocodilo do qual tínhamos basicamente 100% de certeza que tinha comido o homem que procurávamos. Quando fizemos a autópsia ao crocodilo, encontrámos cerca de seis conjuntos [de restos] de diferentes pessoas. E os chinelos que as pessoas usavam também estavam dentro do estômago do crocodilo", explicou Potgieter.



Dentro do animal foi também encontrado um anel com o nome "Gabriel Batista", o que permitiu perceber, à partida, o destino do cidadão português.



A família do empresário português desaparecido esteve presente durante toda a busca, noticiou o meio sul-africano.



Este é o segundo incidente deste tipo relatado no rio Komati em quase seis meses, referiu.



Em dezembro do ano passado, dois soldados foram arrastados ao tentar atravessar a mesma ponte, recordou.



De acordo com o Jornal da Madeira, o empresário é natural da freguesia de Serra de Água, Madeira, mas residia na África do Sul desde 1975, depois de os pais deixarem Moçambique.