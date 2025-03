Retomadas as operações no aeroporto de Heathrow após incêndio

No total, mais de mil voos foram afetados, por isso ainda vai demorar até todas as ligações ficarem regularizadas.

O aeroporto de Heathrow esteve ontem sem eletricidade devido a um incêndio numa subestação elétrica e foi obrigado e suspender toda a atividade.





"Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional", disse um porta-voz do aeroporto, citado pela agência francesa AFP.



O porta-voz pediu aos passageiros que verificassem com as companhias aéreas as informações sobre os voos.



O encerramento de Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, provocou um dia de congestionamento nos transportes aéreos com repercussões a nível mundial.



As companhias aéreas alertaram que as perturbações graves se prolongarão por vários dias, à medida que se esforçam por deslocar aviões e tripulações para levar os passageiros para os destinos, segundo a agência norte-americana AP.



"Temos centenas de colegas adicionais à disposição nos nossos terminais e acrescentámos voos ao horário de hoje para facilitar a passagem de mais 10.000 passageiros pelo aeroporto", afirmou a gestora de Heathrow num comunicado.



A British Airways, a maior companhia aérea de Heathrow, disse que espera operar hoje cerca de 85% dos voos programados no aeroporto.





c/ Lusa