A situação socialmente tensa do Brasil é outro dos destaques de Felisbela Lopes na revista de imprensa internacional das quintas-feiras no Jornal 2.



O Processo Lava Jato, e a forma como os média estão a tratar este mega caso de corrupção, faz a capa da edição desta semana da Época. Uma das notícia da conta da decisão do supremo tribunal federal em libertar alguns dos implicados neste caso.



Um inquérito divulgado hoje pelo Instituto Datafolha mostra que 51% dos brasileiros acredita que a corrupção não vai diminuir após o fim da Operação Lava Jato, que investiga crimes cometidos na empresa estatal Petrobras e noutras instituições públicas.



Cerca de 44% dos entrevistados entendem que a corrupção continuará na mesma proporção, 7% acreditam que até aumentará, outros 45% entendem que a incidência do crime será menor, enquanto 4% não opinaram.



Destaque ainda para a Capa da Veja que esta semana fala da reforma do sistema de previdência brasileiro que levou milhões de brasileiros as ruas e a confrontos extremamente violentos com as autoridades. O governo de Michel Temer quer alterar a idade da reforma por forma a dar sustentabilidade ao sistema de segurança social do país. A maioria dos brasileiros reformam-se aos 50 anos.