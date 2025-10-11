Rivungo, bênçãos reais e fauna selvagem nas margens do rio Cuando

Em Angola, os mapas enganam. A distância de Mavinga, capital do Cuando, a Rivungo --- 223 quilómetros em linha reta --- traduz-se em 16 horas de viagem por picadas quase invisíveis, entre mata cerrada e trilhos de areia fofa que desafiam os motores e a paciência dos viajantes.

A caravana que integrava os repórteres da Lusa chegou de madrugada, depois de uma noite de estrada interrompida por pneus furados, pausas forçadas, muita tensão e cansaço acumulado.A vila, situada no extremo leste-sul do país e agora integrada na nova província do Cuando, tenta aproveitar os benefícios da recente divisão administrativa e atrair visitantes interessados em conhecer a fauna selvagem, os rituais locais e receber a bênção do rei Kaputungo VIII.Mateus Alfredo Malita, administrador municipal adjunto, acredita que a aposta no turismo e nas tradições pode ser um caminho para o desenvolvimento:"O Rivungo é um dos nove municípios do Cuando. Está em franco desenvolvimento, tendo em conta as infraestruturas que o Estado está a construir, como o novo hospital municipal, com capacidade de 30 camas, escolas e projetos de combate à pobreza", enumera.O acesso continua a ser o principal obstáculo."Sabemos das dificuldades de ligação rodoviária, mas o Estado está a trabalhar para tirar o município do isolamento. Já se vêem máquinas no troço Cuito Cuanavale--Mavinga, e esperamos que em breve cheguem até aqui. Isso vai mudar tudo", disse à Lusa.O Rivungo, sublinha o responsável, tem uma vantagem rara: a proximidade com a Zâmbia, que abre perspetivas para o comércio e o turismo transfronteiriço."A nossa relação com a vizinha Zâmbia é boa", afirmou, acrescentando que há cooperação e segurança, sem registo de crimes associados ao contrabando de combustível, um bem escasso na localidade e que é obrigatório transportar face à ausência de postos de abastecimento."Queremos atrair investidores para instalar aqui uma bomba de combustível, algo que facilitaria muito a vida dos munícipes e do setor privado", sublinha.A par da administração do Estado angolano, as autoridades tradicionais continuam a ser também detentores do poder simbólico e efetivo e é quase obrigatório para os visitantes uma paragem na "embala" (aldeia) real.À entrada, um grupo de mulheres dança ao som dos tambores reais antes dos guardas do rei conduzirem os visitantes na labiríntica Embala Fumu Kaputungo, coração do antigo reino do Cuando.É aqui que reside o soberano Golden Mangisi Kaputungo VIII, oitavo descendente de uma linhagem que remonta ao século XIX.O rei recebe a comitiva sentado num trono elevado, com um jacaré esculpido sob os pés -- "o rei da terra sobre o rei do rio", como explica o regedor Eduardo Chicote Dandula, soba grande do município e conselheiro real."Aqui só existe o rei Kaputungo", repete o soberano durante a bênção.Um a um, os visitantes ajoelham-se em frente ao trono, depois de cumprido o protocolo: avisar com antecedência, levar prendas de cortesia (normalmente vinho) e depositar oferendas nos balaios (cestos) para obter a bênção e a proteção dos antepassados.Entre o som dos tambores e o chilreio das aves, ficamos imersos no espírito dos antepassados e na paisagem quase intocada do Rivungo, pontuada por rios e cacimbas entre matas e capim onde se esconde a fauna que circula pelo Parque Nacional Luengue-Luiana, parte do projeto transfronteiriço Okavango-Zambeze, um dos maiores corredores ecológicos da África Austral."O município está dentro do parque e isso é uma vantagem", afirmou Mateus Malita, que antevê a criação d pequenos empregos para os jovens e oportunidades no comércio e hotelaria.O turismo ainda é tímido, mas promissor, sustenta o administrador-adjunto."Mesmo com os acessos difíceis, já recebemos visitantes interessados em conhecer a realidade local e a nossa fauna. O Rivungo é fértil, tem terras aráveis e muita água. Tem tudo para atrair quem queira investir, seja na agricultura, seja no turismo."Apesar da falta de hotéis e restaurantes, Mateus Malita pensa que serão em breve construídos por habitantes que acreditam numa futura presença de visitantes."Ainda não temos as infraestruturas que desejamos, mas estamos a começar. Um dia quem sabe teremos aqui um hotel de cinco estrelas para acolher turistas e visitantes", sonha o administrador adjunto.A região de Rivungo integra o território ancestral do Reino do Cuando, fundado pelo povo Kwamashi, um grupo ribeirinho originário da atual República Democrática do Congo, que migrou para o sul há séculos em busca de terras férteis.A linhagem real Kaputungu manteve-se até hoje, sendo o atual rei o guardião dessa herança espiritual e cultural.O nome Rivungo -- derivado da árvore Muvunguvungu -- foi adotado pelos missionários católicos que aqui fundaram, em 1936, a Missão Santa Cruz do Cuando, um dos primeiros núcleos coloniais da região.O Rivungo é hoje o retrato de uma Angola profunda, que pouco mudou nas últimas décadas e onde o futuro emerge em ritmo lento.