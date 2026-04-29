Rob Reiner. Julgamento do filho acusado de assassinar os pais adiado para setembro

Rob Reiner, o aclamado cineasta conhecido por filmes como "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" e "Questão de Honra", e a sua mulher, Michele Singer Reiner, foram esfaqueados até à morte no dia 14 de dezembro, na sua casa no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles.



O seu filho mais novo, Nick, que enfrenta problemas de saúde mental e tem um historial de abuso de substâncias, está a ser processado por homicídio após o duplo homicídio que chocou Hollywood.



Na noite anterior aos homicídios, terá interrompido uma festa organizada pelo comediante Conan O'Brien, para a qual também tinha sido convidado, segundo a imprensa norte-americana. Terá tido uma discussão violenta com o pai no local.



A audiência de quarta-feira tinha como objetivo inicial marcar uma data para determinar se havia provas suficientes para justificar um julgamento.



Mas a defesa de Nick Reiner solicitou mais tempo para reunir provas que o ilibassem, e o Ministério Público de Los Angeles indicou também que os relatórios da autópsia ainda estavam pendentes.



Assim sendo, o juiz marcou uma nova data para a audiência: 15 de setembro.



Nick Reiner, de 32 anos, compareceu em tribunal com um uniforme de recluso amarelo e azul.



Declarou-se inocente em fevereiro e enfrenta a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou mesmo a pena de morte — que não foi formalmente abolida na Califórnia, apesar da moratória sobre a pena capital.



Permanece em prisão preventiva.



Na semana passada, o seu irmão mais velho, Jake, confidenciou que estava a viver um "pesadelo acordado" desde a morte dos pais, numa mensagem em que afirmava que o casal sempre demonstrou amor "verdadeiramente incondicional" por Nick, pela irmã Romy e por ele.



"Eram as últimas pessoas no mundo que mereciam o que lhes aconteceu", insistiu. "Mereciam ser amados, mereciam ser respeitados e, acima de tudo, mereciam ser valorizados por tudo o que nos deram a nós os três e ao mundo."