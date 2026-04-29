Rob Reiner. Julgamento do filho acusado de assassinar os pais adiado para setembro

Rob Reiner. Julgamento do filho acusado de assassinar os pais adiado para setembro

Um tribunal de Los Angeles, adiou para setembro o julgamento do filho do cineasta Rob Reiner, Nick, enquanto aguarda a divulgação dos relatórios da autópsia.

RTP /
Nick Reiner em tribunal de Los Angeles a 29 de abril de 2026 Mona Edwards - Reuters

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Rob Reiner, o aclamado cineasta conhecido por filmes como "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" e "Questão de Honra", e a sua mulher, Michele Singer Reiner, foram esfaqueados até à morte no dia 14 de dezembro, na sua casa no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles.

O seu filho mais novo, Nick, que enfrenta problemas de saúde mental e tem um historial de abuso de substâncias, está a ser processado por homicídio após o duplo homicídio que chocou Hollywood.

Na noite anterior aos homicídios, terá interrompido uma festa organizada pelo comediante Conan O'Brien, para a qual também tinha sido convidado, segundo a imprensa norte-americana. Terá tido uma discussão violenta com o pai no local.

A audiência de quarta-feira tinha como objetivo inicial marcar uma data para determinar se havia provas suficientes para justificar um julgamento.

Mas a defesa de Nick Reiner solicitou mais tempo para reunir provas que o ilibassem, e o Ministério Público de Los Angeles indicou também que os relatórios da autópsia ainda estavam pendentes.

Assim sendo, o juiz marcou uma nova data para a audiência: 15 de setembro.

Nick Reiner, de 32 anos, compareceu em tribunal com um uniforme de recluso amarelo e azul.

Declarou-se inocente em fevereiro e enfrenta a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou mesmo a pena de morte — que não foi formalmente abolida na Califórnia, apesar da moratória sobre a pena capital.

Permanece em prisão preventiva.

Na semana passada, o seu irmão mais velho, Jake, confidenciou que estava a viver um "pesadelo acordado" desde a morte dos pais, numa mensagem em que afirmava que o casal sempre demonstrou amor "verdadeiramente incondicional" por Nick, pela irmã Romy e por ele.

"Eram as últimas pessoas no mundo que mereciam o que lhes aconteceu", insistiu. "Mereciam ser amados, mereciam ser respeitados e, acima de tudo, mereciam ser valorizados por tudo o que nos deram a nós os três e ao mundo."
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