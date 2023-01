Roberta Metsola quer reforçar independência do Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, apresenta esta quinta-feira aos líderes dos grupos políticos (conferência de presidentes) propostas para reforçar a integridade, a independência e a responsabilidade da instituição europeia na sequência do escândalo "Qatargate".