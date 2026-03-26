"Roblox". Pais devem vigiar crianças "24 sobre sete" para garantir segurança

Os conteúdos são destinados a crianças e adolescentes. No Reino Unido, por exemplo, a plataforma é a mais popular entre crianças dos oito aos 12 anos.

Em 2024, o Roblox registou uma média de mais de 80 milhões de jogadores por dia em todo o mundo, dos quais cerca de 40 por cento com menos de 13 anos.

Essas preocupações foram sinalizadas através de um formulário, mas “talvez só cerca de 30 por cento sejam realmente aceites” pela empresa, explicou.

Utilizador do Roblox detido por pornografia de menores

O Roblox, plataforma com milhões de jogos destinados a crianças e adolescentes popular em vários países, pode não ser tão seguro quanto os pais pensam. Apesar de os donos da empresa garantirem que a segurança é uma “prioridade máxima”, um criador independente de jogos para o Roblox alertou para situações em que adultos aliciam crianças para conversas privadas.Entrevistado pela BBC, este criadorO Roblox é uma plataforma online com milhões de jogos e experiências 3D criados pelos próprios utilizadores e que vão desde os géneros tradicionais, como ação ou desporto, a espaços sociais interativos onde os jogadores podem conversar e jogar juntos.Segundo informação sobre o Roblox disponível no site da PlayStation,, sendo que “todos os chats de texto são filtrados para bloquear conteúdo impróprio e informações pessoais”.“Os jogadores com menos de 13 anos têm definições predefinidas mais rigorosas que bloqueiam as mensagens privadas nos jogos e limitam o chat de texto aos jogos”, acrescenta.À BBC, um porta-voz do Roblox garantiu que “a segurança é uma prioridade máxima” e que a empresa dispõe de “medidas de proteção e filtros avançados concebidos para impedir a presença de conteúdos e comunicações prejudiciais na plataforma”.O criador independente entrevistado pela BBC, que foi também monitor de segurança na plataforma, relatou denúncias decontou.Numa declaração à BBC, a Roblox afirmou que tomou “medidas rápidas contra aqueles que violaram as nossas regras”. A empresa referiu que possui um processo de verificação de idade certificado por especialistas independentes, de modo a que as crianças fiquem limitadas, por predefinição, a conversar com utilizadores de idade semelhante., acrescentou.Na semana passada, porém, um homem de 30 anos utilizador do Roblox foi detido no Estado do Louisiana por suspeitas de pornografia de menores e pela posse de uma boneca sexual infantil.O homem disse, durante o interrogatório, ser programador do Roblox, mas a plataforma veio já negar qualquer vínculo laboral, confirmando apenas que possuía uma conta ativa como criador de conteúdos.