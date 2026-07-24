Roménia abate drone no seu território pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia

A Roménia abateu esta sexta-feira, pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, um drone no seu espaço aéreo. A informação foi avançada pelo presidente romeno, Nicusor Dan.





"Esta manhã, por volta das 11h00 (9h00 em Lisboa), um piloto romeno a bordo de um F-16 abateu um drone que entrou no espaço aéreo do nosso país", escreveu na rede social X.







"A zona era desabitada, pelo que o piloto pôde disparar sem qualquer risco. Atualmente, equipas das instituições competentes estão a investigar a área para apurar todos os detalhes sobre o incidente", acrescentou o presidente.





Nicusor Dan não especificou a origem do drone.



O Ministério da Defesa da Roménia adiantou que o dispositivo foi abatido perto da cidade de Padina, no condado de Buzau, no leste do país.





Segundo o ministério, os radares romenos detetaram o drone antes de terem sido mobilizados caças italianos e, posteriormente, romenos. As Forças Armadas atacaram o alvo "com um míssil" após terem constatado que este tinha penetrado no seu espaço aéreo. A Roménia, membro da União Europeia e da NATO, partilha uma fronteira terrestre de 650 quilómetros com a Ucrânia.

O país tem registado múltiplas violações do seu espaço aéreo por drones russos desde que Moscovo começou a atacar portos ucranianos ao longo do rio Danúbio, na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022.





No final de maio, um drone colidiu com um edifício de apartamentos na Roménia, ferindo duas pessoas. Essa foi a primeira vez desde o início da guerra que um ataque atingiu uma zona densamente povoada num país da NATO.





Em 2025, Bucareste aprovou um quadro jurídico que permite a interceção e a destruição de drones.



