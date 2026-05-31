Roménia confirma que foi drone russo que atingiu edifício



O chefe de Estado diz ter sido realizada uma perícia técnica completa que demonstra a “exclusiva responsabilidade” de Moscovo, referindo que o aparelho tem a inscrição, em cirílico, de “Geran-2”.

“A análise das componentes eletrónicas, dos sistemas de navegação, dos módulos de controlo, do motor e dos elementos estruturais revela semelhanças – ou mesmo características idênticas – aos de outros drones Geran-2” identificados como tendo sido fabricados na Federação Russa.





Na mesma publicação, o presidente romeno afirma que “as análises físicas e químicas confirmaram a presença” dos mesmos tipos de “materiais e combustíveis” que foram identificados sucessivamente noutros aparelhos que caíram na Roménia desde o início do conflito na Ucrânia.



Antes da apresentação destas conclusões, a Rússia acusou Kiev de ter montado uma provocação e exigiu provas da origem do aparelho.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao homólogo romeno pela "clareza" após o anúncio.



"Os factos são o melhor antídoto para as mentiras de Putin e provam que as manipulações da Rússia não terão sucesso", comentou nas redes sociais.



E acrescentou: "A Ucrânia está pronta para trabalhar em estreita colaboração para combater as ameaças comuns e reforçar a proteção de vidas, não só no nosso país, mas também na nossa amiga Roménia e no resto da Europa".





O drone colidiu contra o décimo andar de um edifício residencial em Galati, uma cidade no leste da Roménia perto da fronteira com a Ucrânia, e provocou um incêndio que causou ferimentos ligeiros a duas pessoas. Um rapaz de 14 anos e uma mulher de 53 anos foram hospitalizados.



O aparelho entrou no espaço aéreo romeno no momento em que o Exército russo atacava a Ucrânia, sublinharam as autoridades romenas.





C/agências

escreveu Dan, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de quatro imagens nas quais se veem os alegados fragmentos recuperados.