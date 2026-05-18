Rota Oriental, do Djibouti ao Yemen. A mais perigosa travessia migratória

A Rota Oriental, que liga o Corno de África (especialmente o Djibouti) ao Yemen, é um dos corredores migratórios mais movimentados e mortais do mundo. Anualmente, centenas de milhares de pessoas migrantes enfrentam o deserto e o mar para tentar chegar à Arábia Saudita e a outros países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) %u2014 bloco político e económico que reúne as nações da Península Arábica banhadas pelo Golfo Pérsico. Em busca de trabalho e, frequentemente, de paz, mulheres, homens e crianças enfrentam uma jornada cruel, marcada pelo calor extremo, pela violência de redes de contrabando e por naufrágios fatais.



Fonte: OIM (2026)