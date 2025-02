Russell Vought é o novo diretor de gabinete de gestão e orçamento dos EUA

A câmara alta aprovou na quinta-feira a nomeação, com 52 votos a favor e 47 contra.

Vought, 48 anos, conhecido como um dos arquitetos do programa governamental ultraconservador Projeto 2025, volta a dirigir a mesma pasta que ocupou durante parte do primeiro mandato presidencial de Trump (2017-2021).

O dirigente norte-americano classificou Vought, ao nomeá-lo para o cargo, em novembro, como um "agressivo redutor de custos e desregulador", que vai ajudar a Presidência a implementar a agenda "America First" [`Estados Unidos em Primeiro`] em todas as agências governamentais.

A diretora da organização não governamental Campanha de Ação Climática, Margie Alt Blasts, criticou a escolha de um "líder imprudente", com uma agenda que "afronta as crianças, os idosos e as comunidades vulneráveis".

A confirmação de Vought "sublinha a vontade da administração Trump de ignorar o Estado de direito à medida que avança com a promulgação da impopular agenda do Projeto 2025, cancelando investimentos destinados a ajudar as pequenas empresas e a reduzir os custos para os consumidores, e eliminando salvaguardas que protegem" saúde e ambiente, lê-se num comunicado.

Blasts argumentou que a grande maioria dos norte-americanos, "incluindo os republicanos, é a favor de investimentos em energia limpa e limites de poluição, além de ar limpo, água limpa e energia limpa".

"Os norte-americanos merecem líderes que deem prioridade à nossa saúde, segurança e prosperidade, e não aqueles que ignoram a lei e permitem a Trump encher os bolsos dos poluidores enquanto aumenta os preços para os consumidores. A confirmação de Vought é uma traição a essa promessa", refere-se ainda no comunicado.