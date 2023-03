Rússia admite aceitar renovação do acordo de exportação de cereais por 60 dias

A abertura por parte de Moscovo foi revelada pelo vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros.



Sergei Ryabkov esteve hoje reunido com negociadores das Nações Unidas, em Genebra, para discutir a renovação do entendimento que termina no próximo sábado.



Moscovo tem colocado obstáculos a uma renovação por estar a enfrentar barreiras à exportação de fertilizantes russos, uma das condições que impôs para assinar o acordo em julho do ano passado.