Rússia afirma que situação na frente de combate está a agravar-se para Kiev

"A situação na frente de combate é tal que está a piorar dia após dia para o regime de Kiev. A dinâmica é clara: as nossas forças armadas estão a avançar por toda a frente. E a certa altura, vão começar processos irreversíveis para o regime de Kiev", afirmou Peskov, em declarações à agência de notícias russa TASS.

O porta-voz russo sublinhou que, por causa disso, a Ucrânia "está a responder como pode" contra a infraestrutura civil russa.

"Temos todas as oportunidades para minimizar tudo isto e é necessário minimizar. Esta é uma tarefa para as nossas forças armadas, uma tarefa para outras entidades que estão a trabalhar nisto continuamente", afirmou.

A Ucrânia intensificou os seus ataques contra a retaguarda russa nas últimas semanas, visando infraestruturas críticas, particularmente refinarias e rotas logísticas, provocando escassez de combustível na Rússia.

Moscovo, por sua vez, relatou ataques realizados com sucesso em cidades ucranianas de Kostiantinivka e Liman, cuja captura abriria caminho para as forças russas chegarem a Sloviansk e Kramatorsk, os principais bastiões ucranianos no Donbass.

A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022.