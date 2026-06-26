Rússia anuncia abate 660 drones lançados por Kiev

O Ministério da Defesa russo declarou numa breve publicação nas redes sociais que as interceções ocorreram nas regiões de Moscovo, Belgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronezh, Tula, Ryazan e Astracã, bem como nas águas do Mar Negro, do Mar de Azov e da Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, especificou que os sistemas de defesa aérea destruíram um total de 47 veículos aéreos não tripulados (UAV) na área, sem relatos de vítimas ou danos e sem qualquer declaração ainda das forças armadas ucranianas sobre os alvos.

A Ucrânia tem reivindicado a responsabilidade por uma campanha de ataques de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, bombardeamentos em que utiliza armas ucranianas e que enquadra como parte da sua estratégia para trazer o conflito, iniciado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em fevereiro de 2022, "de volta à Rússia".

Na semana passada, um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes proporções numa refinaria de petróleo no sudeste de Moscovo.

Na quinta-feira, dois ataques de longo alcance, já reivindicados pela Ucrânia, atingiram um depósito de petróleo na região de Krasnodar e duas refinarias em Ufa, na Rússia, a mais de 1.500 quilómetros da linha da frente.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assumiu a responsabilidade pelos ataques, afirmando, numa mensagem publicada nas redes sociais, que são "respostas coerentes e precisas à estratégia da Rússia de prolongar a guerra e atacar cidades e comunidades ucranianas".