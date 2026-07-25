Rússia anuncia destruição de duas subestações elétricas no norte da Ucrânia

O Ministério da Defesa russo disse hoje, em comunicado, que durante a noite, graças à utilização de um drone Geran-4 Seeker, "uma subestação de 110 quilovolts foi destruída em Mena".

Posteriormente, um ataque direto de um veículo aéreo não tripulado destruiu outra instalação semelhante em Semenivka.

O comunicado indicou que ambas as subestações eram utilizadas "em benefício das Forças Armadas da Ucrânia" e que os ataques fazem parte da crescente ofensiva russa contra instalações estratégicas em território ucraniano.

Além disso, as tropas russas voltaram a atacar a infraestrutura portuária entre a noite de sexta-feira e hoje.

Já as defesas aéreas ucranianas abateram 127 drones e um míssil num ataque na sexta-feira à noite, no qual a Rússia utilizou 159 veículos aéreos não tripulados, informou a Força Aérea ucraniana na rede social Telegram.

As autoridades de defesa aérea ucranianas registaram 26 impactos de drones em nove locais diferentes do país. Foram ainda registados quatro locais onde caíram fragmentos de drones abatidos.