Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia ataca reservatórios de combustível em Odessa, Ucrânia atinge navios russos
A Rússia afirma ter atacado os reservatórios de combustível do porto de Odessa durante a noite. Por outro lado, centenas de drones ucranianos atingiram vários navios russos no Mar Negro e no Mar de Azov.
O Ministério da Defesa da Rússia avançou esta segunda-feira que as suas forças atacaram os reservatórios de combustível do porto de Odessa, na Ucrânia, durante a última noite.
Segundo as autoridades ucranianas, foi atingido um navio de bandeira da Guiné-Bissau com tripulação da Índia e Síria e carregado com milho. Oito tripulantes foram resgatados, mas há notícia da morte de pelo menos dez pessoas, de acordo com a autoridade marítima portuária.
Moscovo acusou, entretanto, a Ucrânia de lançar 400 drones e de ferir duas pessoas durante a noite na capital, relatando ainda incêndios e danos em vários edifícios.
"Durante a noite, as forças de defesa aérea e os sistemas de guerra eletrónica repeliram um ataque com drones na região de Moscovo. Os principais danos foram registados em Podolsk, Domodedovo e no distrito de Odintsovo", escreveu Andrei Vorobyov, governador da região de Moscovo, na plataforma Telegram.
O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse por sua vez que mais de 400 "drones inimigos" foram lançados contra a região de Moscovo entre as 18h30 e as 03h00 (hora de Lisboa).
A maioria foi neutralizada por sistemas de defesa aérea a longa distância, incluindo 85 que foram destruídos enquanto se aproximavam da capital russa.Três mortos na Ucrânia, incluindo uma criança
Outro ataque russo contra a província ucraniana de Zaporizhia, parcialmente ocupada pela Rússia, feriu 41 pessoas e matou pelo menos três, incluindo uma criança.
O governador de Zaporizhia, Ivan Fedorov, revelou que as forças russas lançaram seis ataques com bombas guiadas contra a capital da província, atingindo quatro locais, incluindo dois prédios residenciais e alguns armazéns.
Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana confirmou que tropas russas lançaram dois mísseis e 94 drones contra o país durante a noite e que 81 drones foram intercetados, com impacto em nove locais.
Estes ataques sucedem-se aos que ocorrem na capital ucraniana, Kiev, na noite de sábado para domingo, considerados como um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Ucrânia atingiu sete navios
O Ministério russo da Defesa russo afirmou entretanto que os sistemas de defesa aérea abateram durante a noite 381 drones ucranianos sobre regiões russas, assim como sobre o Mar Negro e o Mar de Azov.
Os ataques ucranianos conseguiram atingir sete navios russos, segundo o comandante das forças de drones de Kiev.
Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, afirmou no Telegram que os alvos incluíam três petroleiros e quatro navios de carga seca, elevando o número total de embarcações atingidas em julho para 183.
Brovdi afirmou ainda que foram atingidas sete subestações na Crimeia, região ocupada pela Rússia.
c/ agências
Segundo as autoridades ucranianas, foi atingido um navio de bandeira da Guiné-Bissau com tripulação da Índia e Síria e carregado com milho. Oito tripulantes foram resgatados, mas há notícia da morte de pelo menos dez pessoas, de acordo com a autoridade marítima portuária.
Moscovo acusou, entretanto, a Ucrânia de lançar 400 drones e de ferir duas pessoas durante a noite na capital, relatando ainda incêndios e danos em vários edifícios.
"Durante a noite, as forças de defesa aérea e os sistemas de guerra eletrónica repeliram um ataque com drones na região de Moscovo. Os principais danos foram registados em Podolsk, Domodedovo e no distrito de Odintsovo", escreveu Andrei Vorobyov, governador da região de Moscovo, na plataforma Telegram.
O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse por sua vez que mais de 400 "drones inimigos" foram lançados contra a região de Moscovo entre as 18h30 e as 03h00 (hora de Lisboa).
A maioria foi neutralizada por sistemas de defesa aérea a longa distância, incluindo 85 que foram destruídos enquanto se aproximavam da capital russa.Três mortos na Ucrânia, incluindo uma criança
Outro ataque russo contra a província ucraniana de Zaporizhia, parcialmente ocupada pela Rússia, feriu 41 pessoas e matou pelo menos três, incluindo uma criança.
O governador de Zaporizhia, Ivan Fedorov, revelou que as forças russas lançaram seis ataques com bombas guiadas contra a capital da província, atingindo quatro locais, incluindo dois prédios residenciais e alguns armazéns.
"Um total de 79 apartamentos foram danificados como resultado do ataque", indicou, acrescentando que algumas pessoas foram retiradas das suas casas devido aos danos.
Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana confirmou que tropas russas lançaram dois mísseis e 94 drones contra o país durante a noite e que 81 drones foram intercetados, com impacto em nove locais.
Estes ataques sucedem-se aos que ocorrem na capital ucraniana, Kiev, na noite de sábado para domingo, considerados como um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Ucrânia atingiu sete navios
O Ministério russo da Defesa russo afirmou entretanto que os sistemas de defesa aérea abateram durante a noite 381 drones ucranianos sobre regiões russas, assim como sobre o Mar Negro e o Mar de Azov.
Os ataques ucranianos conseguiram atingir sete navios russos, segundo o comandante das forças de drones de Kiev.
Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, afirmou no Telegram que os alvos incluíam três petroleiros e quatro navios de carga seca, elevando o número total de embarcações atingidas em julho para 183.
Brovdi afirmou ainda que foram atingidas sete subestações na Crimeia, região ocupada pela Rússia.
c/ agências