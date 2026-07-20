Rússia ataca reservatórios de combustível em Odessa, Ucrânia atinge navios russos

Três mortos na Ucrânia, incluindo uma criança

"Um total de 79 apartamentos foram danificados como resultado do ataque", indicou, acrescentando que algumas pessoas foram retiradas das suas casas devido aos danos.

Ucrânia atingiu sete navios

c/ agências

O Ministério da Defesa da Rússia avançou esta segunda-feira que as suas forças atacaram os reservatórios de combustível do porto de Odessa, na Ucrânia, durante a última noite.Segundo as autoridades ucranianas,. Oito tripulantes foram resgatados, mas há notícia da, de acordo com a autoridade marítima portuária.Moscovo acusou, entretanto, a Ucrânia de lançar 400 drones e de ferir duas pessoas durante a noite na capital, relatando ainda incêndios e danos em vários edifícios."Durante a noite,Os principais danos foram registados em Podolsk, Domodedovo e no distrito de Odintsovo", escreveu Andrei Vorobyov, governador da região de Moscovo, na plataforma Telegram.O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse por sua vez que mais de 400 "drones inimigos" foram lançados contra a região de Moscovo entre as 18h30 e as 03h00 (hora de Lisboa).A maioria foi neutralizada por sistemas de defesa aérea a longa distância, incluindo 85 que foram destruídos enquanto se aproximavam da capital russa.Outro ataque russo contra a província ucraniana de Zaporizhia, parcialmente ocupada pela Rússia, feriu 41 pessoas e matou pelo menos três, incluindo uma criança.O governador de Zaporizhia, Ivan Fedorov, revelou que, atingindo quatro locais, incluindo dois prédios residenciais e alguns armazéns.Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana confirmou quee que 81 drones foram intercetados, com impacto em nove locais.Estes ataques sucedem-se aos que ocorrem na capital ucraniana, Kiev, na noite de sábado para domingo, considerados como um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.O Ministério russo da Defesa russo afirmou entretanto que os sistemas de defesa aéreasobre regiões russas, assim como sobre o Mar Negro e o Mar de Azov.Os ataques ucranianos conseguiram atingir sete navios russos, segundo o comandante das forças de drones de Kiev.Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, afirmou no Telegram que, elevando o número total de embarcações atingidas em julho para 183.Brovdi afirmou ainda que foram atingidas sete subestações na Crimeia, região ocupada pela Rússia.