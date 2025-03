Rússia ataca várias regiões com 163 `drones`

As defesas aéreas da Ucrânia abateram 89 `drones` de ataque lançados pela Rússia em várias regiões do sul, norte e centro do país. Outras 51 réplicas de `drones` caíram sem causar danos.

Segundo a Força Aérea ucraniana, o ataque provocou danos nas regiões de Kharkiv e Sumi (nordeste), Zaporijia (sudeste) e Mykolaiv e Odessa (sul).

A Rússia e a Ucrânia continuam a trocar ataques contra as retaguardas uma da outra depois de terem acordado na terça-feira com os Estados Unidos na Arábia Saudita para declarar uma trégua nos ataques às infraestruturas energéticas e também trabalhar para um cessar-fogo no Mar Negro.

De acordo com Ivan Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, a base aérea russa Engels-2 foi novamente atacada quinta-feira à noite.

Por sua vez, a Rússia diz ter abatido 100 `drones` ucranianos em oito regiões nas últimas 12 horas, após alguns dias de relativa calma após o anúncio da trégua energética.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram abatidos 32 `drones` na região de Voronezh, 19 em Saratov, 17 em Kursk e seis em Belgorod.

Dois drones foram neutralizados na região de Lipetsk, um em Rostov e outro em Tambov.

Entretanto, as autoridades da região fronteiriça de Bryansk reportaram a queda de mais de 20 `drones` que atacaram uma empresa agrícola.

"Ao contrário das declarações do regime de Kiev sobre a alegada cessação dos ataques às instalações energéticas russas, a subestação transformadora da empresa (agrícola) foi danificada como resultado do ataque", escreveu o governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, no Telegram.

O Ministério da Defesa russo voltou a acusar a Ucrânia de violar a trégua energética anunciada após negociações com os Estados Unidos em Riade esta semana.