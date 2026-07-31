Rússia diz que forças ucranianas voltaram a atacar armazéns da Wildberries

Segundo a empresa russa, o ataque da última noite elevou para 16 o número total das instalações da Wildberries afetadas pelas operações ucranianas.

Através das redes sociais, a Wildberries, considerada como a "Amazon da Rússia", indicou que um incêndio deflagrou após o ataque que atingiu a instalação logística da empresa em Volgogrado.

O governador local, Andrei Bocharov, informou que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no ataque, que danificou também um edifício e várias casas.

O mesmo responsável informou ainda a ocorrência de incêndios numa instalação do setor da energia e em armazéns na zona sul da cidade.

De acordo com órgãos de comunicação social russos, as forças da Ucrânia atacaram um outro armazém da empresa Wildberries na cidade tártara de Zelenodolsk, mas desconhecem-se detalhes sobre este ataque.

Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças russas lançaram ataques com mísseis e drones durante a última noite contra as infraestruturas portuárias e embarcações na região ucraniana de Odessa.

O Ministério da Defesa acrescentou que foram atingidos depósitos de combustível destinado aos militares ucranianos.

"Em alto-mar, a sul de Odessa, foi atingido um cargueiro que transportava carga militar para um dos portos da Ucrânia", disse o ministério russo, sem adiantar mais pormenores.