Rússia diz ter destruído 320 drones ucranianos em 19 regiões



Trata-se de um elevado número de mortos para a região da capital russa, situada a várias centenas de quilómetros da linha da frente onde os exércitos russo e ucraniano combatem há mais de quatro anos.

Kiev tem procurado perturbar as operações da Wildberries, frequentemente descrita como a resposta russa à Amazon e um pilar da economia de consumo.



Rússia ataca navios em portos ucranianos

Tanto a Rússia como a Ucrânia negam ter como alvo civis na guerra desencadeada pela invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.





c/agências

", escreveu o governador no Telegram, acrescentando que vários incêndios deflagraram na zona industrial de Novosiolki, em Tchekov, após o ataque, incluindo um num armazém.e outras dez ficaram feridas, especificou.Na região de Moscovo, onde vivem 22 milhões de pessoas, um ataque com um drone na cidade de Tchekov incendiou um armazém não identificado e matou cinco pessoas e provocou ferimentos em outras dez.Em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, os drones ucranianos atingiram armazéns, avançou o governador regional Alexander Drozdenko no Telegram., informou que o seu armazém perto de São Petersburgo ardeu, mas não houve vítimas.Na região de Tver, a cerca de 18 quilómetros a noroeste de Moscovo, outra instalação da Wildberries foi danificada por drones, disse Vitaly Korolyov, governador interino da região.Na área de Leninegrado (noroeste), de acordo com o governador local, Alexander Drozdenko, foram abatidos 17 drones na região e um incêndio deflagrou no armazém da Wildberries em Krasny Bor e outro no centro de distribuição operado pela Lenta, uma das maiores retalhistas alimentares do país.A fundadora e CEO da empresa, Tatyana Kim, classificou os ataques ucranianos – que atingiram mais de uma dezena de instalações da Wildberries desde 18 de julho – como "atos de terrorismo"., matando sete pessoas, incluindo três crianças, segundo as autoridades de Krasnodar. Há ainda o registo de 40 feridos, 17 dos quais foram transportados para o hospital.. Com o seu clima ameno, extensas praias e infraestruturas turísticas desenvolvidas, é um destino de férias popular entre os russos, principalmente desde que as sanções restringiram as viagens internacionais para muitos.Na região de Belgorod, perto da Ucrânia, uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de um drone ter atingido um carro durante a madrugada, informaram as autoridades regionais.Em várias ocasiões, estes ataques causaram mortes de civis, tendo sido mortos oito mortos em diferentes cidades russas no último fim de semana.As forças russas atacaram sete navios cargueiros no porto ucraniano de Mykolaiv e no Mar Negro, informou esta terça-feira a agência de notícias estatal RIA, citando o Ministério da Defesa.. Outras duas embarcações que transportavam armas e equipamento militar para portos ucranianos foram atingidas a sul de Odessa."Como resultado dos ataques... foram atingidos os seguintes alvos: no porto de Chornomorsk - a Fábrica de Componentes Automóveis de Chornomorsk e um terminal portuário onde as Forças Armadas da Ucrânia estavam a reparar veículos militares e a armazenar munições e combustível", esclareceu o Ministério.Na região de Sumy, duas crianças e um idoso foram mortos durante a noite por bombas guiadas russas, segundo o governador Oleg Grygorov. Os corpos das duas meninas foram encontrados nos escombros da sua casa, informou a mesma fonte.A cidade de Kherson foi também alvo de ataques do exército russo durante a noite, ferindo um residente de 52 anos, segundo a administração militar da cidade.