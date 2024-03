Rússia. Já terá havido mais de uma dezena de tentativas de incendiar cabines de voto

Há ainda notícias de as autoridades da região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, decidiram encerrar temporariamente escolas e centros comerciais, face ao aumento destes ataques.Hoje, o United Russian, o partido que governa a Rússia, foi atingido por um ataque informático. A informação está a ser avançada pela CNBC, que diz tratar-se de uma tentativa de tornar um site ou serviço online inacessível através de uma grande quantidade de pedidos em simultâneo.

O partido diz que já suspendeu os serviços. O alegado ataque acontece enquanto decorrem as eleições presidenciais na Rússia.





Um ataque com mísseis ucraniano matou hoje duas pessoas no oeste da Rússia e um ataque separado com drones incendiou uma refinaria de petróleo. O presidente Vladimir Putin já reagiu e acusou Kiev de tentar perturbar o momento eleitoral.



A guerra na Ucrânia tem lançado uma sombra sobre a votação nas eleições presidenciais que vai durar três dias, e que estão a ser marcadas por actos dispersos de protesto.





Vladimir Putin é candidato independente às eleições, mas tem o apoio do United Russia. Em reação ao sucedido, o presidente russo deixou acusações à Ucrânia de estar a tentar sabotar o momento eleitoral.