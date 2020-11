Rússia mandou tropas de manutenção de paz para Nagorno Karabakh

O acordo de cessar-fogo foi alcançado na véspera pelos líderes da Arménia e do Azerbaijão, com a mediação de Vladimir Putin. As partes ficam com territórios que controlam neste momento e trocam prisioneiros e corpos de vítimas como relata o correspondente da RTP em Moscovo, Evegueny Mouravitch.