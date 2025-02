Rússia nomeia novo embaixador nos Estados Unidos

"A sua partida (...) para Washington está prevista para breve", declarou a diplomacia russa num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Alexander Dartchiev, 64 anos, era diretor do Departamento da América do Norte do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 2021, depois de ter sido embaixador no Canadá.

Anteriormente, Moscovo tinha anunciado que propôs o restabelecimento das ligações aéreas diretas entre a Rússia e os Estados Unidos, interrompidas desde a ofensiva russa na Ucrânia, na reunião realizada na quinta-feira na cidade turca de Istambul.