Rússia poderá legalizar casinos online

De acordo com Vasily Riy, Diretor Executivo da Associação para a Proteção dos Direitos dos Participantes de Jogos de Azar e Loteria, citado pelo The Moscow Times, a proposta tem como objetivo “levar em consideração e mitigar os riscos sociais associados” aos jogos de azar, nomeadamente os vícios associados.



O Kommersant avança que a proposta inclui a criação de uma central unificada de apostas, à semelhança das casas tradicionais, e um imposto de, pelo menos, 30% sobre as receitas dos casinos online, administrado pela Autoridade Reguladora Unificada de Jogos de Azar (ERAI).



O Ministério russo das Finanças acredita que a legalização pode gerar cerca de 100 mil milhões de rublos (853 milhões de euros) anuais de receita para o orçamento do Estado, numa altura em que o governo russo procura novas fontes de receita para lidar com o esforço de guerra na Ucrânia. O défice orçamental de 2025 situou-se nos 5,6 biliões de rublos (47 mil milhões) de euros), 2,6% do PIB russo.



A proposta também impõe uma idade mínima de 21 anos para aceder aos casinos online, e coloca a ERAI a regular a prevenção do vício em jogos de azar.



De acordo com o Kommersant, os casinos online, ilegais na Rússia desde 2009, faturam mais de três biliões de rublos (25,6 mil milhões de euros) por ano.