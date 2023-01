Rússia reivindica região ucraniana de Soledar

Na conferência diária, o Ministério russo da Defesa afirmou que as unidades de assalto russas estão a batalhar por Soledar, uma pequena cidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, que tem sido o foco de combates violentos há meses., afirmou o Ministério, enquanto as tropas de Moscovo tentam há várias semanas conquistar esta pequena cidade na região de Donetsk.A confirmação do Kremlin surge após a reivindicação, esta madrugada, do grupo Wagner. Yevgeny Prigojin, chefe do grupo paramilitar russo, já tinha dito que os mercenários tinham conquistado Soledar, cidade próxima de Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk., escreveu Prigozhin, no Telegram, garantindo ainda que nenhuma outra unidade participou no ataque a Soledar. ´, reconheceu Prigojin, no dia anterior, segundo a agência francesa AFP.

Informações contraditórias

Na terça-feira à noite, também o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, garantiu que a cidade estava sob o controlo dos mercenários do grupo Wagner, e que algumas tropas russas já tinham assumido posições em Soledar.







A mesma fonte acrescentava ainda que havia movimentações das forças russas, “com bastante eficiência”, enquanto realizavam “uma operação de limpeza” na zona oeste da cidade.

Contudo, Volodymyr Zelensky rejeitou a conquista russa, prestando uma “homenagem especial” aos combatentes da 46.ª brigada aeromóvel, pela “bravura na defesa de Soledar”.





No habitual discurso em vídeo, divulgado nas redes sociais,

A ser verdadeira a reivindicação do grupo Wagner, esta é a primeira vitória simbólica das forças russas depois de perder algumas regiões ocupadas para as forças ucranianas.







De acordo com o Instituto ucraniano do Estudo da Guerra, as forças russas não terão ainda capturado totalmente a cidade. De acordo com oficiais ucranianos, citados pelo Guardian, as forças da Ucrânia ainda estão a resistir.







Segundo a Reuters, no ponto de situação militar ucraniano da manhã desta quarta-feira, Kiev informou que o ataque a Soledar é apenas um dos que está a atingir a região de Donetsk.

Importância de conquista de Soledar

Bakhmut situa-se em Donetsk, no Donbass, uma das quatro regiões que a Rússia disse ter anexado ao seu território no final de setembro do ano passado, juntamente com Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, depois de ter feito o mesmo com a Crimeia em 2014.



Os combates na pequena cidade, com pouco mais de dez mil habitantes antes da guerra, tinham sido já referidos por várias fontes como parte da tentativa russa de conquista de Bakhmut, situada a cerca de dez quilómetros.







Recorde-se que Bakhmut é uma cidade de importância estratégica questionável, mas assumiu valor simbólico à medida que ambos os lados lutam pelo controlo há meses.



Prigozhin já tinha deixado claro, no início da semana, que o interesse em capturar esta região tem a ver com a existência da rede de túneis de mineração cavernosos abaixo do solo, que podem conter tropas ou tanques. Os Estados Unidos asseguram também que o grupo Wagner e as forças russas pretendem conseguir o sal e o gesso das minas, que se acredita que se estendam por mais de 160 quilómetros no subsolo.