Rutte convencido de que NATO "está para durar" e com presença dos EUA

"Eu estou absolutamente convencido de que a Aliança está para durar, com os EUA", disse Mark Rutte, em conferência de imprensa no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica, antes de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, na quinta e sexta-feira.

O secretário-geral da NATO acrescentou que o compromisso dos Estados Unidos da América "é absolutamente claro".

Questionado sobre a unidade da organização político-militar na sequência da pretensão de Donald Trump pela Gronelândia, Mark Rutte respondeu que faz parte do território dinamarquês: "É uma região com a sua própria autonomia, mas faz parte do reino da Dinamarca".

A reunião de quinta e sexta-feira vai ser a primeira com a presença do novo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e em contexto de uma guerra comercial entre Washington e a União Europeia e de críticas acérrimas do Presidente, Donald Trump, à Aliança Atlântica, enquanto começa a desenhar-se uma aproximação à Rússia de Vladimir Putin.

Mark Rutte também anunciou que nos primeiros três meses do anos, os países da NATO comprometeram-se com mais de 20.000 milhões de euros em apoio militar para a Ucrânia.