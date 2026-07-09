Rutura deixa 10.000 clientes sem água na província moçambicana da Zambézia
Pelo menos 10.000 clientes da empresa pública moçambicana Águas e Saneamento estão sem água desde quarta-feira devido à rutura de uma conduta principal que abastece a cidade de Quelimane, província da Zambézia (centro), avançou hoje fonte da instituição.
O representante da Águas e Saneamento de Moçambique na Zambézia, Carlos Jamal, disse aos jornalistas que os trabalhos de reparação estão em curso, esperando-se repor abastecimento de água aos munícipes em breve, sem avançar o prazo para a conclusão dos trabalhos.
"Esta rede é obsoleta, com idade avançada, praticamente, está instalada desde o tempo colonial e ela não aguenta grandes pressões", admitiu Jamal.
Segundo a fonte, as autoridades estão a mobilizar recursos para fazer a substituição da linha.