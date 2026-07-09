Rutura deixa 10.000 clientes sem água na província moçambicana da Zambézia

Rutura deixa 10.000 clientes sem água na província moçambicana da Zambézia

Pelo menos 10.000 clientes da empresa pública moçambicana Águas e Saneamento estão sem água desde quarta-feira devido à rutura de uma conduta principal que abastece a cidade de Quelimane, província da Zambézia (centro), avançou hoje fonte da instituição.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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O representante da Águas e Saneamento de Moçambique na Zambézia, Carlos Jamal, disse aos jornalistas que os trabalhos de reparação estão em curso, esperando-se repor abastecimento de água aos munícipes em breve, sem avançar o prazo para a conclusão dos trabalhos.

"Esta rede é obsoleta, com idade avançada, praticamente, está instalada desde o tempo colonial e ela não aguenta grandes pressões", admitiu Jamal.

Segundo a fonte, as autoridades estão a mobilizar recursos para fazer a substituição da linha.

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