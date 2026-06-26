Sair da África do Sul. O receio dos protestos anti-imigração

Historicamente, o governo do apartheid utilizou trabalhadores migrantes de todo o continente africano para manter salários baixos nas minas de ouro e enfraquecer sindicatos. Desse tempo ficou uma marca profunda na memória coletiva. Hoje, um terço da população está desempregada, uma das taxas mais altas do mundo.

A prestação de serviços é tão fraca que levou o partido no poder, o ANC, a perder a maioria nas eleições de 2024. A desigualdade é uma das mais elevadas globalmente. É nesta altura o que alimenta a raiva, que é facilmente direcionada para os migrantes mais indefesos. Algumas figuras políticass também exploram o tema em períodos eleitorais. Estão previstas eleições locais em novembro deste ano.



Falam, ainda em território sul-africano:



Ebrahim Mosa, do Malawi e o analista político, Xolani Dube.