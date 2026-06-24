Sánchez nega "corrupção generalizada" apesar de "caso grave e flagrante" de ex-ministro



Este caso das máscaras deu origem a outra investigação mais alargada, que ainda decorre, que envolve Ábalos e outro ex-dirigente do PSOE, Santos Cerdán, ambos considerados antigos "braços direitos" de Sánchez.





"Algumas figuras políticas e mediáticas estão a tentar misturar tudo, agrupar tudo e, assim, confundir as pessoas e criar uma sensação de corrupção generalizada que, digo-vos, não existe", declarou Sánchez, que falava no parlamento nacional, numa sessão agendada a seu pedido "para informar" os deputados "sobre a situação política relacionada com as últimas investigações judiciais conhecidas".

“Corrente de notícias judiciais”

No sábado, foi a vez da mulher de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ser proibida de sair de Espanha no âmbito de uma investigação sobre alegado tráfico de influências. O juiz Juan Cuarlos Peinado, responsável pela investigação, disse temer que ela fugisse para o estrangeiro antes do julgamento.

Estas “medidas cautelares (...) excedem todos os limites razoáveis”, bradou Pedro Sánchez no parlamento na quarta-feira.



Sobre Zapatero, considerou que "não pode haver ainda conclusões", por a investigação estar numa fase inicial, mas reiterou confiança na declaração de inocência do ex-líder socialista.

A oposição exige a demissão de Pedro Sánchez, sobretudo após revelações no final de maio sobre uma alegada célula dentro do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) encarregada de interferir em todos estes assuntos. O líder socialista reiterou que "nunca" teve conhecimento de tal célula.





c/agências

" de pessoas "que se aproveitaram do peso que tinham" no PSOE e no Governo "para ganhar dinheiro", mas, disse Sánchez, referindo-se ao ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos, condenado esta semana a mais de 24 anos de prisão por corrupção com a compra de máscaras durante a pandemia, quando ainda estava no Governo.", afirmou o líder socialista de 54 anos, defendendo os esforços anticorrupção do seu Governo desde que assumiu o poder, em 2018.Nesse ano, chegou ao poder depois de um voto de desconfiança ter derrubado o então governo de direita do conservador Mariano Rajoy, envolvido em escândalos de corrupção.”, afirmou Pedro Sánchez no discurso, que foi repetidamente interrompido por vaias da oposição de direita e de extrema-direita. Reconheceu, no entanto, que o Governo e o PSOE, partido que lidera desde 2017, “não são perfeitos” e “não são infalíveis”.As investigações judiciais contra círculo íntimo de Pedro Sánchez têm-se acumulado nas últimas semanas. O desenvolvimento mais recente foi a condenação, na segunda-feira, do seu antigo ministro dos Transportes e braço-direito político, José Luis Ábalos, a 24 anos de prisão por corrupção., mas em que se misturam processos muito diferentes, alguns com fundamento e outros falsos e baseados "em rumores e meias verdades", que atores políticos e mediáticos "tentam comparar", para confundir e gerar "uma sensação de corrupção generalizada que não existe".e o próprio chefe do Executivo, que têm por trás campanhas de desinformação e associações ligadas à extrema-direita e de que se aproveitam alguns partidos.O empréstimo de 53 milhões de euros em fundos públicos concedido à empresa Plus Ultra "foi feito de acordo com a lei", afirmou Pedro Sánchez esta quarta-feira, classificando-o como "legítimo"., incluindo no do ex-chefe do governo e antigo líder do PSOE José Luís Zapatero, indiciado por tráfico de influências e branqueamento de dinheiro num processo aberto para investigar o resgate público da companhia aérea Plus Ultra, em 2021., no contexto de ajudas excecionais concedidas por acusa da pandemia de covid-19, como certificaram instâncias nacionais e europeias., Sánchez, que tem ouvido reiterados pedidos de demissão e de antecipação das eleições previstas para 2027, voltou esta quarta-feira a afirmar que pretende continuar a Governar.