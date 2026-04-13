Sánchez pede maior envolvimento da China para cessar conflitos internacionais

Pedro Sánchez fez estas declarações na Universidade Tsinghua, em Pequim, no arranque da visita oficial ao país, sublinhando que sem a cooperação das grandes potências não será possível alcançar um sistema multilateral equilibrado.

"A China faz muito, e saudamos isso, mas pode fazer mais, exigindo, como tem feito, que o direito internacional seja respeitado e que cessem conflitos como os do Irão, Líbano, Cisjordânia ou Ucrânia", afirmou.

O chefe do Executivo espanhol insistiu que "o direito internacional é a base de tudo" e apelou a um maior envolvimento de Pequim para promover a estabilidade global.

No plano económico, Sánchez pediu que a China "se abra" para evitar que a Europa "tenha de se fechar", defendendo a necessidade de corrigir o atual défice comercial entre Madrid e Pequim.

Segundo o líder espanhol, este desequilíbrio, que aumentou 18% no ano passado, é "insustentável" a médio prazo devido aos "movimentos isolacionistas e aos agravamentos sociais que provoca".

A visita de Sánchez decorre num contexto marcado por tensões geopolíticas e comerciais, incluindo a guerra no Irão, e pelo interesse de Espanha em reforçar a cooperação económica e tecnológica com a China.